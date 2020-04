TikTok & Collegiate StarLeague accueillera la Coupe TikTok Esports

Ce matin, TikTok a annoncé son partenariat avec Collegiate StarLeague pour accueillir un nouvel événement e-sport dans la TikTok Cup. Les deux sociétés offrent jusqu’à 60 000 $ de prix sur quatre jeux pour les joueurs des collèges. Ces quatre jeux sont Fortnite, Rocket League, League of Legends, et Counter-Strike: Global Offensive. L’événement se compose de huit tournois en ligne individuels, ouverts aux étudiants actuellement inscrits dans une université ou un collège accrédité aux États-Unis. Tous les tournois seront organisés en équipe et les équipes doivent être composées entièrement d’étudiants inscrits dans la même école. Donc, ne choisissez pas le meilleur des meilleurs dans plusieurs collèges. Il y aura des exigences supplémentaires en fonction du jeu, y compris l’admissibilité, les plafonds d’inscription, les logiciels, les exigences de compte, etc. L’inscription commence aujourd’hui pour les tournois qui auront lieu du 9 au 10 mai et le 11 mai pour ceux qui se déroulent du 16 au 17 mai. Nous avons une citation de l’un des organisateurs au sujet de l’annonce ce matin, ainsi que du concours spécial impliqué avec le sien où vous pouvez concourir sur TikTok pour être présenté pendant le tournoi.

« Collegiate StarLeague est ravi de collaborer avec l’équipe TikTok pour donner aux joueurs des collèges la possibilité de créer leur propre contenu célébrant l’intersection de l’e-sport, du jeu et la joie de créer des vidéos TikTok », a déclaré Stocks Wim, PDG de WorldGaming Network & Collegiate StarLeague. « Nous sommes ravis de voir quel type de vidéos créatives les joueurs proposent – merci à TikTok pour ce merveilleux partenariat. » Bien sûr, la Coupe TikTok ne serait pas complète sans les vidéos TikTok soumises par les joueurs. En marquant leurs vidéos les plus drôles, les plus créatives ou les plus réconfortantes avec #TikTokCupContest, les concurrents de CSL peuvent participer pour gagner du matériel et des prix en espèces supplémentaires. Les meilleurs des meilleurs seront présentés sur la diffusion de la Coupe TikTok, ainsi que sur la page officielle TikTok de CSL.

Le post TikTok & Collegiate StarLeague accueillera la Coupe TikTok Esports est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.