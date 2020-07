TikTok cherche à sortir le « rouge »

TikTok a occupé de nombreux jeunes créatifs pendant la pandémie

Comme nous l’avons dit, TikTok appartient à une entreprise chinoise, même si elle n’opère pas dans le pays et utilise ses propres serveurs aux États-Unis.Cela signifie qu’elle n’est pas obligée d’écouter les ordres du gouvernement communiste chinois. TikTok essaie de se refaire pour apparaître comme une tenue américaine de bout en bout. Et quoi de plus américain que Disney? Le 1er juin, l’ancien chef du service de streaming Disney +, Kevin Mayer, est devenu PDG de TikTok. Et maintenant Reuters rapporte que ByteDancer cherche à changer la structure d’entreprise de TikTok. Une source proche de la direction indique qu’elle envisage d’ouvrir un siège social dans l’un des emplacements où elle dispose actuellement d’un bureau. L’idée est de préciser que TikTok n’est pas une entreprise chinoise.

Les cinq plus grands bureaux utilisés par TikTok sont situés à Los Angeles, New York, Londres, Dublin et Mumbai et le siège social pourrait être situé dans l’un de ces emplacements. En plus de supprimer toutes les connexions avec la Chine pour montrer que ce n’est pas une menace pour la sécurité nationale dans les États, TikTok veut également prouver à d’autres pays qu’il n’a aucun lien avec la Chine. Par exemple, l’Inde a récemment interdit l’application après que le pays se soit retrouvé dans une escarmouche le long de la frontière qu’il partage avec la Chine et Hong Kong. TikTok pourrait espérer faire renverser l’interdiction en montrant qu’il ne s’agit pas d’une entreprise chinoise. Et pour montrer à quel point il travaille dur pour maintenir sa plate-forme en ligne, TikTok a déclaré la semaine dernière qu’il avait supprimé plus de 49 millions de vidéos au cours du deuxième semestre de l’année dernière pour ne pas avoir respecté les directives de l’application.

En supprimant toutes les allusions à la Chine de TikTok, le gouvernement américain et les gouvernements d’autres pays n’auront aucune base pour interdire l’application et aucune entreprise comme Wells Fargo n’aura non plus. Si vous n’avez pas encore installé TikTok, vous pouvez le trouver dans l’App Store d’Apple pour les appareils iOS et dans le Google Play Store pour les appareils Android. Les utilisateurs peuvent faire de courtes vidéos montrant leurs compétences en chant, danse, synchronisation labiale et comédie, puis les partager sur les réseaux sociaux.