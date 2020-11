Tiger Woods tire 10 sur la normale 3 12e

Tiger Woods aurait espéré terminer sa défense du titre des Masters avec une solide ronde finale, au lieu de cela, il a subi une crise humiliante sur le trou qui lui a été si gentille lors de son triomphe 2019 à Augusta National.

Le 12e par trois de 155 verges est dirigé par Rae’s Creek et, avec trois bunkers à l’arrière, c’est un test périlleux même pour les meilleurs, comme l’a constaté dimanche le grand champion à 15 reprises.

Lors du Masters de l’année dernière, ce sont ses proches rivaux Francesco Molinari, Brooks Koepka, Ian Poulter et Tony Finau qui ont tous trouvé l’eau devant le green, mais cette fois, Woods l’a fait trois fois sur le chemin du 10 – le plus haut single -hole score de sa carrière professionnelle.

Woods, qui était trois sous la normale à l’époque, a frappé son coup de départ initial dans Rae’s Creek, à sa grande consternation initiale. Mais c’était bien pire.

Tiger Woods lors de la dernière manche des Masters. (Getty)

Prenant un penalty, il a frappé son prochain coup sur le green mais il a retourné dans l’eau, avant de surcompenser avec son cinquième coup et de le tirer au-dessus du green dans un bunker.

Confronté à une position difficile dans le bunker, Woods a éclairci son tir dans Rae’s Creek.

Après avoir pris une autre goutte, Woods a finalement réussi à sortir du bunker avec son huitième avant de mettre deux coups de la frange du green pour son score à deux chiffres.

Retournant à quatre sur la normale, Woods a riposté dans un style typique avec cinq magnifiques birdies dans les six trous suivants, mais le mal avait été fait le 12 alors qu’il terminait avec une ronde de 76 à un sous.

Woods a déclaré qu’un changement de direction du vent sur le trou l’avait roussi avec son premier coup de départ.

Tiger Woods lors de la dernière manche des Masters. (Getty)

« J’ai également pris de l’avance et je l’ai poussé, parce que je pensais que le vent viendrait plus à droite et qu’il était à gauche, et cela ne faisait que commencer le problème », a-t-il déclaré.

«À partir de là, j’ai frappé beaucoup plus de tirs et j’ai eu beaucoup plus d’expériences là-bas à Rae’s Creek.

« Ceci ne ressemble à aucun autre sport dans lequel vous êtes si seul là-bas et vous devez le comprendre et vous devez vous battre et personne ne va vous faire sortir du monticule ou appeler un sous-marin et vous devez juste comprendre et je suis rentré », a-t-il ajouté.