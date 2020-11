Tiger Woods fera équipe avec son fils Charlie au championnat PNC

Tiger Woods a encore un tournoi cette année qui pourrait sembler aussi grand que n’importe quel autre pour lui.

Le championnat PNC a annoncé jeudi que Woods jouera avec son fils de 11 ans Charlie dans le tournoi qui a jumelé des champions majeurs avec leurs fils depuis 1995, l’année avant que Woods, âgé de 44 ans, ne devienne professionnel.

« Je ne peux pas vous dire à quel point je suis excité de jouer avec Charlie dans notre premier tournoi officiel ensemble », a déclaré Woods. « C’était formidable de le voir progresser en tant que golfeur junior, et ce sera incroyable de jouer en équipe ensemble dans le championnat PNC. »

Le championnat PNC aura lieu du 19 au 20 décembre au Ritz-Carlton Golf Club Orlando dans le centre de la Floride.

La plus grande exposition télévisée que Charlie a reçue a été l’année dernière à Augusta National lorsque Woods a enveloppé son fils dans ses bras après avoir remporté le Masters pour la cinquième fois, terminant un retour de quatre chirurgies du dos. C’était son 15e majeur, mais le premier que son fils l’a vu gagner.

Tiger Woods avec son fils Charlie. (Getty)

Woods a caddié pour son fils dans des événements juniors, et un moment qui a attiré beaucoup d’attention a été le père d’un autre junior essayant de capturer une vidéo de Woods, avec Charlie et son swing en arrière-plan.

Woods a conclu son année officielle avec un dimanche mouvementé dans les Masters. Il était bien hors de la compétition quand il a pris un 10 au 12e trou par 3, puis a suivi avec cinq birdies sur ses six derniers trous.

Le championnat PNC, l’idée originale du cadre de longue date d’IMG, Alastair Johnston, a traversé plusieurs itérations au fil des ans pour essayer de rester à jour avec son temps.

Cela a permis à Fuzzy Zoeller de jouer avec sa fille, Gretchen, et Arnold Palmer de jouer avec son petit-fils, Sam Saunders. Un an, Aaron Stewart a joué avec Paul Azinger après la mort du père du garçon, Payne Stewart, dans un accident d’avion. Annika Sorenstam joue avec son père, Tom.

Tiger Woods lors de la dernière manche des Masters. (Getty)

Cette année, Justin Thomas joue avec son père, pro de longue date du club du Kentucky, Mike Thomas.

Pour Johnston, le fait que Woods accepte de jouer l’a ramené à une blague qui est devenue réalité. Ils étaient voisins dans des villas à Isleworth lorsque Woods est devenu professionnel en 1996 et a signé avec IMG.

L’année suivante, à ses débuts en Masters en tant que pro, Woods a battu 20 records en route vers une victoire de 12 coups, un moment décisif dans le golf à tant de niveaux et le début de la première grande vague de Tigermania.

Johnston a rencontré Woods quelques jours après ce Masters pour une variété différente de félicitations.

« J’avais un grand sourire sur mon visage », a déclaré Johnston. «J’ai dit: ‘Vous venez de vous qualifier pour jouer dans le Père-Fils.’ Il avait l’air très perplexe. «

Tiger Woods lors de la dernière manche des Masters. (Getty)

Cela a pris 23 ans, mais Woods joue.

Johnston a commencé à donner des indices à des personnes proches de Woods il y a quelques années, et Woods semblait intéressé. Parmi les questions posées par Woods, il y avait l’âge des autres enfants. Johnston a déclaré que les fils de Seve Ballesteros et de Bernhard Langer ont chacun joué à peu près au même âge.

Il est probablement utile que le championnat PNC n’ait pas de spectateurs à cause de la pandémie COVID-19, bien que Johnston pense que Woods ne mettrait pas son fils sur une scène publique à moins qu’il ne pense pouvoir le gérer.

Le tournoi est télévisé par NBC.

Woods est le plus grand tirage au sort du golf, et l’idée de Johnston pour le championnat PNC quand il a commencé était de divertir les amateurs de golf curieux de savoir comment les fils des grands champions jouaient.

Dans une interview accordée à GolfTV cet été, Woods a parlé de la passion de son fils pour le golf.

« Je gagne toujours – pour le moment », a déclaré Woods. « Il commence à entrer dans le jeu. Il commence à comprendre comment jouer. Il me pose les bonnes questions. Je l’ai gardé compétitif avec son par, donc ça a été juste une explosion absolue de sortir et d’être avec lui. Cela me rappelle tellement moi et mon père. «

Earl Woods s’est toujours assuré que son fils lui demandait de jouer, et Woods adopte la même approche avec son propre fils.

Tiger Woods célèbre sa victoire au Masters 2019 avec son fils Charlie (à droite). (Getty)

«Je le voulais à un très très jeune âge», a déclaré Woods. « Je voulais concourir et jouer dans ce jeu. C’est sur lui – qu’il le veuille ou non. »

Langer, Raymond Floyd et Larry Nelson ont remporté plusieurs victoires avec différents fils. Les joueurs doivent avoir remporté un tournoi majeur ou The Players Championship, et leur partenaire ne doit pas détenir de carte PGA Tour.

D’autres dans le domaine incluent John Daly, Greg Norman, Nick Price, Lee Trevino et Gary Player, avec un joueur encore à être annoncé pour le champ de 20 équipes. Le format est un brouillage de 36 trous, et le gagnant reçoit le trophée Willie Park.

Avant de décider de jouer dans le championnat PNC, on pensait que Woods avait terminé l’année au Masters. Le Hero World Challenge qu’il organise aux Bahamas, prévu du 3 au 6 décembre, a été annulé en raison de problèmes de voyage liés à la pandémie.