Tiger Moth flics porte 23, Anthony Van Dyk obtient la barrière 3

Le terrain de la Melbourne Cup 2020 et le tirage au sort de la barrière sont officiellement verrouillés.

Le favori de la course, Tiger Moth, qui est maintenant passé à 8,00 $ pour gagner la course selon TAB, a été cruel après avoir dessiné la deuxième porte la plus large au n ° 23.

Tiger Moth devra surmonter 44 ans d’histoire pour remporter une victoire en Coupe, Van der Hum étant le dernier cheval à avoir remporté la barrière 23 en 1976.

Anthony Van Dyck, vice-champion de la Caulfield Cup, s’est beaucoup mieux comporté lors du tirage au sort et sautera de la barrière 3.

« Je suis satisfait du tirage au sort », a déclaré le jockey d’Anthony Van Dyck, Hugh Bowman.

« Je pensais que si nous pouvions tirer à l’intérieur de six ou sept, cela donnerait vraiment à cette perdue l’occasion de se mettre dans une belle position sans avoir à travailler trop dur pour cela, en particulier avec le gros arrêt de poids, nous devrons reculer longtemps. temps dans l’histoire pour trouver un cheval qui porte autant de poids. «

Le vainqueur de Cox Plate, Sir Dragonet, a dessiné la barrière 14, tandis que Verry Elleegant, vainqueur de la Caulfield Cup, partira de la barrière 15.

Vow et Declare, vainqueur de la Melbourne Cup de l’année dernière, ont dessiné la barrière 4, tandis que le prince d’Arran a dessiné la barrière 1.

Trophée de la Melbourne Cup 2020 (Getty)

TIRAGE DE BARRIÈRE COUPE MELBOURNE

1. ANTHONY VAN DYCK (IRE) 58.5KG – barrière 3

Jockey: Hugh Bowman Entraîneur: Aidan O’Brien

2. AVILIUS 57KG – barrière 10

Jockey: John Allen Entraîneur: James Cummings

3. VOEUX ET DÉCLARER 57KG – barrière 4

Jockey: Jamie Mott Entraîneur: Danny O’Brien

4. MASTER OF REALITY 56KG – barrière 11

Jockey: Ben Melham – Entraîneur: Joseph O’Brien

5. SIR DRAGONET (IRE) 55.5KG – barrière 14

Jockey: Glen Boss Entraîneur: Ciaron Maher et David Eustace

6. PAIEMENT CRÉPUSCULE (IRE) 55.5KG – barrière 12

Jockey: Jye McNeil – Entraîneur: Joseph O’Brien

sept. VERRY ELEEGANT 55.5KG – barrière 15

Jockey: Mark Zahra Entraîneur: Chris Waller

8. MUSTAJEER 55KG – barrière 2

Jockey: Michael Rodd Entraîneur: Kris Lees

9. STRATUM ALBION (GB) 55KG – barrière 9

Jockey: Jordan Childs Entraîneur: Willie Mullins

dix. DASHING WILLOUGHBY (GB) 54.5KG – barrière 19

Jockey: Michael Walker Entraîneur: Andrew Balding

11. FINCHE 54.5KG

Jockey: James McDonald Entraîneur: Chris Waller

12. PRINCE D’ARRAN (GB) 54.5KG – barrière 1

Jockey: Jamie Kah Entraîneur: Charlie Fellowes

13. SURPRISE BABY 54.5KG – barrière 7

Jockey: Craig Williams Entraîneur: Paul Pruesker

14. ROI DE LÉOGRANCE 53.5KG

Jockey: Damian Lane Entraîneur: Danny O’Brien

15. CAMELOT RUSSE 53.5KG

Jockey: Damien Oliver Entraîneur: Danny O’Brien

16. STEEL PRINCE 53.5KG – barrière 21

Jockey: William Pike Entraîneur: Anthony Freedman

17. LE CHOISI (NZ) 53,5 kg – barrière 5

Jockey: Daniel Stackhouse Entraîneur: Murray Baker et Andrew Forsman

18. ASHRUN 53KG

Jockey: Declan Bates Entraîneur: Andreas Wohler – barrière 24

19. AVERTISSEMENT 53KG – barrière 8

Jockey: Luke Currie Entraîneur: Anthony Freedman

20. ETAH JAMES 52.5KG – barrière 22

Jockey: Billy Egan Formateurs: Ciaron Maher et David Eustace

21. TIGER MOTH (IRE) 52.5KG – barrière 23

Jockey: Kerrin McEvoy Entraîneur: Aidan O’Brien

22. OCEANEX 51.5KG – barrière 17

Jockey: Dean Yendall Entraîneur: Mick Price et Michael Kent Jr

23. MIAMI BOUND 51KG – barrière 13

Jockey: Daniel Moor Entraîneur: Danny O’Brien

24. PERSAN 51KG – barrière 20

Jockey: Michael Dee Entraîneur: Ciaron Maher et David Eustace