Tiger King Zoo dans l’Oklahoma remis à Carole Baskin / Film

Le royaume du roi tigre continue de s’effondrer.

L’histoire sauvage et folle de Joe Exotic et son zoo Greater Wynnewood à Oklahoma City a été décrit dans la populaire série Netflix True Crime Tiger King. Après une série de décisions et d’accords commerciaux légalement douteux, Exotic s’est retrouvé au centre d’un procès en matière de marque déposée contre lui par Carole Baskin, propriétaire d’un sanctuaire animalier de Floride appelé Big Cat Rescue. Afin d’éviter de perdre son zoo dans la bataille juridique, il a transféré frauduleusement la propriété à sa mère. Shirley M. Schreibvogel. Mais maintenant, un juge de district américain à Oklahoma City a décidé que la propriété du zoo devait être cédée à Carole Baskin.

Selon National Geographic, l’actuel G.W. Propriétaire de zoo Jeff Lowe a reçu l’ordre de quitter la propriété de 54 acres dans les 120 jours. La commande comprend également plusieurs voitures et cabines sur la propriété, mais pas les animaux sur la propriété. Au lieu de cela, les quelque 200 animaux, dont plus de 100 tigres, lions et autres grands félins, appartiennent toujours à Lowe, et il les transférera dans un autre établissement.

Le jugement n’était pas inattendu pour Lowe, selon son avocat Walter Mosley. Il a déclaré à CNN:

« Nous nous attendions à ce que Carol Baskin obtienne le titre de l’ancien parc qui appartenait autrefois à Joe Exotic, et nous n’avons pas contesté ses tentatives de le faire. Tout l’accent de Jeff est sur l’ouverture du nouveau Tiger King Park à Thackerville (Oklahoma), qui devrait ouvrir dans les 120 prochains jours. «

C’est vrai, Jeff Lowe ouvre une installation appelée Tiger King Park, clairement dans le but de capitaliser sur le succès et l’attention entourant la série documentaire Netflix. Mais le simple transfert des animaux à cet endroit ne sera pas facile. Apparemment, l’USDA doit autoriser le nouvel emplacement et approuver le transfert des animaux. Selon Enrouleurs Delcianna, directeur de la Clinique de litige en droit animalier à la Lewis & Clark Law School, à Portland, Oregon, l’établissement devra fournir la preuve qu’il a un vétérinaire sur place et être en mesure de prouver que ses cages pour animaux conviennent. Mais cela suppose qu’une inspection approfondie soit effectuée afin d’obtenir la licence.

Si, pour une raison quelconque, les animaux du G.W. Le zoo ne peut pas être facilement transféré dans la nouvelle installation, Big Cat Rescue et les organisations de protection des animaux qui ont précédemment réussi à placer des félins d’autres grandes installations dans de nouvelles maisons aideront à prendre les animaux et à les trouver des gardiens appropriés. Bobbi Brink, propriétaire du sanctuaire des chats accrédité Lions, Tigers et Bears à San Diego, en Californie, ajoute que si Lowe était disposé à abandonner les animaux, ils les transféreraient chacun vers des sanctuaires accrédités. Connaître la personnalité de Lowe, basée sur Tiger King documentaire, cela semble peu probable, et Brink craint que les animaux ne soient déchargés vers d’autres zoos d’attraction similaires au bord de la route où ils ne seront pas correctement soignés.

Bien que Tiger King était une sensation Netflix, il semblait plus préoccupé par le côté juteux et trash de la bataille entre ces propriétaires de zoo plutôt que par le soin réel des animaux eux-mêmes. Espérons que les animaux soient évacués du G.W. Le zoo sera correctement entretenu afin de ne pas avoir à être inutilement tué ou négligé. Pendant ce temps, tout ce que Joe Exotic peut faire, c’est regarder de la prison alors que son empire continue de tomber.

