Netflix a annoncé que son documentaire à succès Tiger King reviendra pour une deuxième saison plus tard en 2021, suite au succès de la première saison – qui a été diffusée en streaming juste au moment où la pandémie de COVID-19 a commencé et est associée de manière indélébile aux premiers jours de la culture d’enfermement du COVID, un mélange d’évasion grisante à une époque où quitter la maison semblait impossible.

Nous sommes en mars 2020. Tout le monde est bloqué chez soi à cause de l’apparition de la pandémie COVID-19. Ennuyé par le fait de n’avoir nulle part où aller, personne à voir et rien à faire, vous – comme des millions d’autres personnes – démarrez Netflix et trouvez une nouvelle série documentaire intitulée Tiger King, une histoire salace et pratiquement incroyable de l’ascension et de la chute du magnat autodidacte du zoo de tigres Joe Exotic (et de sa rivalité avec Carol Baskin, une autre aficionado des tigres).

l n’y a pas beaucoup d’informations sur la deuxième saison à venir, si ce n’est qu’elle apportera “autant de chaos et de folie que la saison 1”, ce qui semble être un objectif élevé à atteindre. Netflix n’a pas encore annoncé de date de sortie précise ni de bande-annonce. L’annonce a été faite dans le cadre de la présentation par la société de son programme de documentaires sur les vrais crimes, qui comprend également The Puppet Master : Hunting the Ultimate Conman, The Tinder Swindler, Trust No One : The Hunt for the Crypto King et Bad Vegan (qui sont tous A.) des émissions et des films réels, et B.) qui sortiront tous en 2022).

Tiger King is coming back this year — and Season 2 promises just as much mayhem and madness as Season 1! pic.twitter.com/mFBUxtAl6i — Netflix (@netflix) September 23, 2021

Nous sommes en 2021. Tout le monde est encore coincé chez soi à cause de la variante Delta de COVID-19 qui fait toujours rage. Ennuyé de n’avoir nulle part où aller, personne à voir et rien à faire, vous – comme des millions d’autres personnes – démarrez Netflix et regardez la saison 2 de Tiger King, annoncée récemment, qui approfondit l’étrange histoire de Joe Exotic.

Étant donné qu’Exotic lui-même est actuellement en prison fédérale, il sera intéressant de voir sur quelles parties de l’histoire Netflix se concentre dans la deuxième saison à venir. Cela dit, compte tenu de la popularité de la série lors de son lancement (même si cette attention s’est quelque peu émoussée depuis), il est évident que Netflix souhaiterait tenter de capturer la magie une seconde fois avec une suite.

Nous sommes en 202X. Tout le monde est encore coincé chez soi à cause de la variante Oméga du COVID-19 qui fait toujours rage. Ennuyé de n’avoir nulle part où aller, personne à voir et rien à faire, vous – comme des millions d’autres personnes – allumez votre générateur manuel et démarrez Netflix pour regarder la saison 6 de Tiger King, qui vient d’être annoncée et qui décrit l’ascension du Tiger King Joe Exotic, souverain des États-Unis du centre.

