Tiger King: Carole Baskin prend maintenant le contrôle du zoo de Joe Exotic

Il semble que la querelle controversée entre Joe Exotic et Carole Baskin ne se terminera pas de si tôt! La querelle a également laissé la place à Nome de l’émission la plus populaire de Netflix intitulée Tiger King. Cependant, même dans la vraie vie, une autre grosse torsion a également fait son chemin. Voyons ce qui se passe dans ce drame de la vie réelle qui a déjà attiré suffisamment d’attention.

Carole Baskin a obtenu le contrôle du zoo de Joe Exotic. Voici ce que nous savons.

Récemment, Carole Baskin a obtenu le contrôle total des locaux de Wynnewood et d’Oklahoma. Cela a été fait car Joe n’a pas payé à Baskin le million de dollars en poursuites pour marques de commerce et droits d’auteur. Après que le montant forfaitaire n’ait pas été payé, Baskin a obtenu le contrôle des locaux de Joe.

Joe n’a pas payé le montant, et maintenant le contrôle est passé à Baskin.

Joe Exotic est en prison depuis vingt-deux ans pour de graves allégations de maltraitance animale et pour avoir également planifié et comploté le meurtre de Carole Baskin. Jusqu’à présent, le zoo appartenait à Jeff Lowe, une autre rivale devenue associée d’affaires, et à la mère de Joe. Cependant, avec la nouvelle ordonnance du tribunal, le propriétaire actuel Lowe a eu 120 jours pour nettoyer les locaux du zoo.

Cette querelle a été l’un des cas les plus controversés de tous les temps. La querelle est si dramatique et controversée même dans la vraie vie que Netflix a fini par en faire une émission intitulée Tiger King: Murder, Mayhem et Madness. Ce qui a encore plus choqué les fans, c’est l’allégation faite à Baskin d’avoir tué son mari, Jack Lewis, et d’avoir donné les morceaux de corps à l’un de ses grands félins bien-aimés!

Jeff Lowe a fait des déclarations controversées sur la question de l’ensemble du procès.

Cependant, Carole Baskin a tout de suite nié toute l’allégation. Lowe a abordé toute la situation du procès et a déclaré que bien que son nom n’y soit pas mentionné, sans leurs efforts, Baskin ne serait même pas là où elle est en ce moment. Il a appelé son acte de vengeance et comment il a triomphé de vies innocentes. Ce triangle de vengeance a également gagné suffisamment d’élan et de publicité de la part des fans.