Tiffany Haddish jaillit de sa romance commune: «  Je n’ai jamais ressenti cela à propos d’une relation  »

2020-10-31 19:30:11

Tiffany Haddish est convaincue que sa romance avec Common «va fonctionner», car elle n’a pas «ressenti comme ça» à propos d’une relation auparavant.

Tiffany Haddish est convaincue que sa romance avec Common «va fonctionner».

La star de «Night School» romance actuellement le rappeur et acteur de 48 ans, et a déclaré qu’elle était sûre que leur relation durerait longtemps, car elle n’avait jamais «ressenti ça» à propos d’un petit ami auparavant.

Elle a dit à ‘Extra’: « J’ai l’impression que ça va marcher. Je n’ai jamais ressenti ça à propos d’une relation. Nous rions tout le temps. Il est vraiment très drôle. Je me dis, ‘Tu devrais faire ce film de comédie avec moi.’ Il dit: « Je ne veux pas exploiter notre relation » Et je me dis: « Eh bien, je ne veux pas être dans aucune relation où nous ne gagnons pas d’argent! » »

Tiffany a confirmé qu’elle et Common sortaient ensemble en juillet.

Le couple s’est rencontré sur le tournage du drame de 2019 « The Kitchen » et avait été aperçu ensemble lors des manifestations de Black Lives Matter en juin.

Cependant, leur romance n’a fleuri qu’au début de la pandémie de coronavirus, lorsqu’ils ont commencé à travailler sur un projet caritatif avec Bumble.

Tiffany, 40 ans, a récemment félicité son nouveau copain pour l’avoir aidée à se sentir confiante en elle-même en sachant que quelqu’un prend vraiment soin d’elle.

Elle a jailli: « C’est sans conteste la meilleure relation que j’ai jamais eue. Frappez du bois! J’ai perdu 20 livres depuis que je suis dans cette relation.

« Je me sens plus confiant en moi et ce n’est pas lui qui le fait. Je suis juste beaucoup plus heureux et c’est comme savoir que j’ai quelqu’un qui se soucie de moi, qui a vraiment mon dos. On dirait qu’il le fait de toute façon. Et j’aime ça. . Je l’aime. »

Et Common a donné son approbation à son nouveau look après avoir franchi le pas et décidé de se raser la tête.

Elle a dit: « Je parle de me couper les cheveux depuis des années … il a dit que c’était beau. Il a dit: ‘Wow, tu l’as fait mec. Tu as beaucoup de courage. Tu es si belle. Je aimer.’ Et je me dis: «Ahh, mets ta tête sur ma tête».

Mots clés: Tiffany Haddish, retour à l’alimentation