Thriller polonais «Plagues of Breslau» («Plagi of Breslau») | Critique cinématographique

Le thriller polonais The Plagues of Breslau (ou Plagi Breslau) est conventionnel à bien des égards, mais ses flics féminins brusques et obsessionnels persistent dans l’esprit. Cette saga de tueur en série du réalisateur Patryk Vega peut avoir des mavens gore alignés pour s’imprégner de tout le plasma «n», mais plaira-t-il à ceux d’entre nous qui ont une sensibilité porcelaine?

Critique du thriller polonais «Fléaux de Breslau»

Les fléaux de Breslau commencent par la découverte d’un colis dans un marché. Il est composé d’une peau cousue d’un taureau de haute qualité et compressée à l’intérieur du colis est un homme. Helena Rus arrive rapidement sur les lieux et est rejointe peu après par un officier plus expérimenté de Varsovie (Daria Widawska).

Elle reconnaît tout de suite que le crime copie un modèle de l’histoire locale qui l’amène à anticiper davantage au cours des prochains jours. Et c’est ainsi que commence une séquence sérieuse de morts choquantes et théâtrales, qui tiennent la police sur le qui-vive et secouent la ville de Breslau.

Les deux personnages principaux sont intéressants, bien dessinés et bien joués. Rau est le genre épineux mais légèrement fragile, mais ce que la plupart des gens voient, c’est qu’elle n’a pas peur. Widawska transporte des bagages lourds et elle est à la fois énergique et intelligente. Les deux ont des profondeurs que nous commençons seulement à voir à mesure que le film avance.

Un point positif est le sentiment d’appartenance de Plagi Breslau. Il n’y a pas de navires de croisière glamour de penthouses comme dans la mafia de Kobiety; personne n’essaie de laisser son héritage derrière. Le film présente des intérieurs authentiques de la classe ouvrière et un marché, ainsi que des rues et des sites sportifs qui donnent vie à la ville.

Notre point de vue:

Plagi Breslau est sanglant: nous parlons de morts horribles et mises en scène et de scènes d’autopsie explicites. Mis à part quelques brèves exceptions, nous ne voyons pas les décès avoir lieu, mais leur découverte: nous parlons de niveaux Se7en de méchant, pas de Saw, après tout.

Autrement dit, un film comme Se7en avec des rôles principalement féminins et une contemplation moins étudiée. Plagues est un thriller qui se révèle trop tôt et qui est d’autant mieux pour lui, car il montre une volonté de pousser l’histoire en territoire relativement inexploré dans le troisième acte.

Cela dit, celui-ci devient ridicule et bâclé sur le tronçon, et je n’achèterais pas cette fin à des prix bas. Mais j’ai au moins donné assez de merde pour continuer à regarder et voir comment ce thriller poubelle s’est résolu.

