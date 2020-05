THQ Nordic & Koch Media échangent plusieurs IP de jeux vidéo

Aujourd’hui a été une journée plutôt intéressante pour le trading IP, THQ Nordic et Koch Media échangeant un tas de titres entre eux. Ce n’est pas un événement rare dans l’industrie, il y a beaucoup de titres de jeux au cours d’une année qui sont échangés. Mais lorsque nous nous asseyons ici et regardons ce que ces deux ont fait, nous ne savons pas vraiment qui a obtenu la meilleure fin de l’accord. Alors tout d’abord, Koch a donné Ressuscité, Sacré, Rush For Berlin, Seconde vue, et Célibataires: flirtez votre vie sur THQ. Pendant ce temps, du côté THQ, ils ont donné à Koch faction rouge et Anti douleur. Donc, bien qu’il semble sur le papier que THQ ait tiré le meilleur parti de l’accord, la réalité est qu’ils ont tous deux renoncé à des choses avec lesquelles ils ne faisaient pas grand-chose. Koch a renoncé à quatre titres médiocres qui sont pratiquement morts dans l’eau tandis que THQ a débordé deux titres quelque peu pertinents avec lesquels ils n’ont vraiment rien fait de mémorable depuis un moment.

Nous ne prendrons pas la peine de publier le PR pour l’annonce, car même le communiqué de presse à ce sujet semble qu’aucune entreprise ne se soucie vraiment de ce qu’elle perd. Même THQ a admis avoir fait une tonne d’erreurs avec Anti douleur pendant le temps qu’ils avaient l’IP, et plutôt que de faire un nouvel effort avec eux, ils l’ont mis de côté. Nous verrons si l’une ou l’autre entreprise peut améliorer les actifs qu’elle vient de se donner mutuellement. THQ Nordic est fondamentalement devenu un emporium d’anciens titres de jeux vidéo qui, pour le moment, sont à peu près en train d’être collectés. Si vous revenez en arrière et regardez leur histoire depuis deux ans, ils ont amassé une collection de titres avec lesquels ils n’ont rien fait, pour autant que nous puissions en juger. Maintenant, ils en ont cinq de plus à ajouter à la bibliothèque. Que feront-ils avec toutes ces adresses IP?

