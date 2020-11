Thor Love et Thunder se sentiront comme Avengers 5 – / Film

On dirait Thor: l’amour et le tonnerre va avoir un si grand casting de joueurs Marvel qu’il pourrait finir par se sentir comme Avengers 5. le Taika Waititi la suite ramène bien sûr des acteurs clés Chris Hemsworth, Tessa Thompson, et Natalie Portman. Mais un nouveau rapport fait état d’un «casting tentaculaire» qui suggère que le film pourrait suivre les traces de Captain America: guerre civile – un film qui présente plusieurs personnages clés de Marvel sans être un gros Avengers suite.

Dans un nouveau rapport THR sur Panthère noire 2, il y a aussi des informations sur un autre film Marvel: Thor: l’amour et le tonnerre. Selon leur histoire, «En janvier, la suite de Taika Waititi Thor: Love and Thunder commence son tournage en Australie avec un casting tentaculaire se rassemblant pour ce qu’un initié assimile à ‘un Avengers 5 sentir, «grâce à son ensemble.»

Dire que le film aura un « Avengers 5 feel »suggère que nous pourrions obtenir quelque chose comme Captain America: guerre civile – un film qui a réuni presque tout le monde dans le MCU, ce qui est généralement réservé à Avengers suites. Chris Hemsworth est de retour en tant que Thor et revient Thor les joueurs de franchise incluent Natalie Portman dans le rôle de Jane Foster et Tessa Thompson dans le rôle de Valkyrie. Mais nous avons également appris récemment que Chris Pratt‘s Star-Lord allait également être dans le film, suggérant que plus gardiens de la Galaxie les joueurs étaient à bord. Avengers: Fin de partie s’est terminé avec Thor s’envolant avec le reste des Gardiens, donc cela a du sens.

Mais le rapport THR suggère que des visages MCU encore plus familiers pourraient apparaître. Cela aurait du sens puisque Avengers: Fin de partie a laissé le MCU dans un endroit aussi étrange et nouveau, et Marvel doit maintenant remonter et reconstruire son univers cinématographique dans de nouvelles directions.

Ailleurs dans la terre MCU, Peyton Reed’s Ant-Man 3 devrait arriver en 2021, et James Gunn commencera probablement à tourner Les gardiens de la galaxie Vol. 3 à la fin de cette année.

Thor: l’amour et le tonnerre est prêt à s’ouvrir le 11 février 2022.

