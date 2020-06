Thor: Love and Thunder – Sachez ce que le dernier épisode de la saga Thor nous apportera.

IMAGE: Pinterest L’un des Avengers les plus préférés, Thor arrive bientôt avec un autre film. Oui, ça se passe réellement! Les créateurs avaient annoncé qu’il y aurait 4 films Thor indépendants. Le quatrième appelé Thor: Love and Thunder est attendu très prochainement. Voici tout ce que vous devez savoir sur le prochain film.

Thor: date de sortie de Love and Thunder

Rempli d’éléments d’action, d’aventure et de fantaisie, ce film devait sortir en novembre 2021. Mais, en raison de l’épidémie de coronavirus dans le monde, la date a été repoussée à l’année suivante. Ainsi, selon la dernière annonce officielle, Thor: Love and Thunder sortira le 11 février 2020.

Statut de production du film

Le processus devait commencer en août de cette année. Mais, en raison de la situation pandémique mentionnée précédemment, les choses ont été reportées. La plupart des séries et des films ont été arrêtés en raison de COVID-19. Actuellement, il n’y a aucun détail sur le début du processus.

Thor: Ragnarok (IMAGE: Pinterest) Quelle sera l’intrigue de Thor: Love and Thunder?

Le film sera une suite du troisième épisode de la saga Thor, Thor: Ragnarok. Selon les rapports, il se déroulera dans une période post-guerre à l’infini. Thor avait pris la décision de se retirer avec l’équipe des Gardiens de la Galaxie. Il était à la recherche de son identité. En outre, il cesse également d’être le roi d’Asgard.

Donc, dans la prochaine partie, nous pouvons nous attendre à voir comment toutes ces situations lui arriveront. Le film se déroulera dans la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel. Par conséquent, il serait très intéressant d’assister au développement de notre personnage préféré, Thor.

Qui sont tous à bord du projet?

Taika Waititi a souvent le mérite de renforcer et de polir le caractère de Thor. Ainsi, dans Thor: Love and Thunder, Waititi rejoindra à nouveau l’équipe en tant que réalisateur du film. Il co-écrit également le scénario avec Jennifer Kaytin Robinson.

Chris Hemsworth en tant que Thor (IMAGE: Pinterest) La distribution principale attendue du film comprend:

Chris Hemsworth comme Thor

Natalie Portman comme Jane Foster

Tessa Thompson comme Scrapper

Tom Hiddleston comme Loki

En plus des acteurs mentionnés ci-dessus, quelques autres membres de la distribution principale du précédent épisode de la saga Thor devraient également réapparaître dans Thor: Love and Thunder.

Aucun nouvel ajout ou apparition de camée n’a encore été confirmé par les créateurs. Nous vous tiendrons au courant dès qu’une annonce officielle sera faite.