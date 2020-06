Thor: Love And Thunder, qui sera le personnage le plus fort Christian Bale ou Thanos?

– – –

Thor: Love And Thunder – Le quatrième de cette émission de premier plan Thor a maintenant été officiellement annoncé pour les fans. La série intitulée « Thor: Love and Thunder » va être le quatrième film de la série de Thor Saga.

De nombreux fans n’attendent que la sortie de ce film plein d’action. Le film est réalisé par Taika Waititi, le film est également devenu l’un des films les plus attendus. Il deviendra désormais sûrement l’une des entrées les plus ambitieuses de l’univers cinématographique Marvel.

Quel est le rôle de Christian Bale?

Récemment, les fabricants ou les producteurs du film ont confirmé le méchant principal du film. Christian Bale jouera le rôle du méchant dans le prochain film. La confirmation du rôle de Bale a été faite par Tessa Thompson, les fans espèrent qu’ils sont sûrs que Bale se débrouillera bien dans les rôles négatifs.

L’identité du méchant n’est pas encore révélée aux fans de ce film le plus attendu. Par conséquent, nous ne pouvons pas non plus dire si le personnage de Thanos sera plus fort ou le rôle de Christian Bale dans le film. C’est quelque chose qui va être très intéressant pour les fans et les téléspectateurs.

Autre Cast In Thor: Love And Thunder

Il y a d’autres bons castings dans le film que nous verrons. De nombreux acteurs de la dernière série Thor devraient revenir dans le prochain film. Nous avons Christian Bale, Tessa Thompson. Outre le réalisateur Taika Waititi apparaîtra également dans le film.

Ensuite, nous avons un autre personnage que Natalie Portman apparaîtra également dans le prochain film. Il y aura beaucoup plus de personnages qui seront vus jouer de petits rôles. Mais, nous espérons qu’ils feront de leur mieux dans le prochain film le plus attendu de MCU.

