Thor: Love and Thunder – Chris Hemsworth fait l’éloge du script Taika Waititi

En ce qui concerne Marvel, le Thor la franchise est Taika Waititic’est aussi longtemps qu’il veut. Le réalisateur a revigoré la franchise depuis sa brillante sortie à Thor: Ragnarok (2017). Apportant Mark RuffaloBruce Banner / Hulk et Cate BlanchettHela a certainement aidé car le film a rapporté 122,7 millions de dollars au pays et 853 millions de dollars au niveau mondial au box-office, surpassant ses prédécesseurs. Tout en faisant la promotion de son dernier film Extraction, Hemsworth a parlé au Philadelphia Inquirer de l’univers cinématographique Marvel et de ce qui se passe dans Thor: Amour et tonnerre.

L’acteur australien est apparu dans huit films MCU avec sa première apparition dans le Kenneth Branagh-dirigé Thor (2011). Difficile à croire que neuf ans seulement se sont écoulés. Il retrouve Natalie Portman, qui reprend son rôle de Jane Foster. Sa dernière apparition physique dans le MCU était terne Le monde sombre (2013). Elle a enregistré un caméo vocal dans Avengers: Fin de partie (2019). En tant que l’un des films les plus attendus de la phase IV de Marvel, Waititi a confirmé que le film serait parallèle à la bande dessinée permettant à Jane d’utiliser Mjölnir en tant que Mighty Thor.

Hemsworth a fait l’éloge du script de Waititi. « L’un des meilleurs scripts que j’ai lu depuis des années. C’est Taika à son plus extrême et à son meilleur », a-t-il déclaré. « Si la version que je lis est celle avec laquelle nous allons courir, ça va être assez fou. » Quand il s’agit de se demander si les cinémas seront les mêmes après la quarantaine nationale, l’acteur partage sa confiance que Marvel sera parmi ceux qui aident à ramener le public. « Films [like Marvel] que vous pouvez mieux apprécier sur grand écran, ceux-ci attireront à nouveau les gens hors de chez eux. «

Ragnarok et Men in Black: International(2019) co-vedette Tessa Thompson n’a que de l’amour pour l’éthique de travail de Hemsworth. « Chris est tellement merveilleux. Il était tellement excité par l’approche de Taika à l’égard du matériel, un fanboy de Valkyrie, il a joué un rôle énorme pour que tout fonctionne », a-t-elle déclaré. L’actrice rejoint Hemsworth, Waititi, Portman et Christian Bale quand Thor: Amour et tonnerre commence à tirer. Le film sort en salles le 11 février 2022.