Thor Love and Thunder Cast ajoute Chris Pratt – / Film

Chris Pratt, Chris le moins préféré d’Internet, rejoint le groupe beaucoup plus aimé Chris Hemsworth dans Thor: l’amour et le tonnerre. Pratt’s Star-Lord / Peter Quill apparaîtra dans le Taika Waititi suite, ce qui a du sens puisque Avengers: Fin de partie conclu avec Thor s’envolant avec les Gardiens de la Galaxie. Cela dit, Les gardiens de la galaxie Vol. 3 n’a pas encore de date de sortie officielle, donc on ne sait pas exactement comment tout cela s’aligne sur la chronologie de Marvel Cinematic Universe.

Le Hollywood Reporter a révélé que Chris Pratt avait rejoint le Thor: l’amour et le tonnerre cast, reprenant son gardiens de la Galaxie rôle de Peter Quill / Star-Lord. Pratt rejoint les joueurs de retour Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, Tessa Thompson comme Valkyrie, et Natalie Portman comme Jane Foster, ainsi que le nouveau venu de Marvel Christian Bale, qui jouerait le méchant du film (bien que nous ne sachions pas encore quel méchant il joue).

Avoir Star-Lord dans un Thor la suite a du sens puisque Avengers: Fin de partie avait Thor pâlissant avec le gardiens de la Galaxie, et même terminé avec le personnage rejoignant les Gardiens alors qu’ils partaient à la recherche de Gamora. Cependant, la chronologie ici est un peu floue. Il n’y a pas de date officielle verrouillée pour Les gardiens de la galaxie Vol. 3, mais Thor: l’amour et le tonnerre est prêt à s’ouvrir le 11 février 2022. Alors, comment fonctionne toute cette gamme, en termes de chronologie? Je ne sais pas encore, mais nous verrons Thor: l’amour et le tonnerre avant Les gardiens de la galaxie Vol. 3. Gardiens le réalisateur James Gunn travaille sur son Suicide Squad séries télévisées dérivées Pacificateur, donc il pourrait ne pas commencer Gardiens pour un moment.

Et à partir de maintenant, Marvel a verrouillé les dates de sortie suivantes pour les films non annoncés: 7 octobre 2022, 17 février 2023, 5 mai 2023, 28 juillet 2023 et 3 novembre 2023. Si Amour et tonnerre tient sa date de février 2022, Les gardiens de la galaxie Vol. 3 arrivera en octobre de cette année au plus tôt. Quoi qu’il en soit, ce ne sont que des spéculations, et nous ne savons même pas à quel point le rôle de Pratt sera important Amour et tonnerre. Ce pourrait être juste un caméo – ce ne serait certainement pas la première fois qu’un personnage MCU apparaissait dans le film d’un autre personnage MCU.

Thor: l’amour et le tonnerre sera barré par Thor: Ragnarok le réalisateur Taika Waititi, et verra Jane Foster de Natalie Portman devenir le puissant Thor tandis que Valkyrie, le nouveau souverain d’Asgard, recherchera sa reine. On n’en sait pas beaucoup plus au-delà de cela, mais Waititi a travaillé sur le script avec Jennifer Kaytin Robinson, écrivain de cette année Non enceinte.

