Thor: Love And Thunder – Annonce de la nouvelle date de sortie du film! Que va se dérouler le film?

Thor: Love And Thunder – un film à venir en 2020, est écrit par Jennifer Kaytin Robinson, avec Taika Waititi, qui dirige également le film.

La quatrième partie de Thor est déjà en production aux Marvel Studios. Thor: Love And Thunder sera probablement le sixième et le dernier film de la phase 4.

L’intrigue attendue:

Taika Waititi a révélé que le film s’inspire de la série Marvel Comics intitulée The Mighty Thor écrite par Jason Aaron.

Récemment, en parlant du film, Hemsworth a déclaré que le script était l’un des plus grands qu’il ait remarqué depuis des années. Il révèle comment Taika est à son extrême et met l’excellent. Il semble assez excité par le film.

Image: Gizmo Blaze Thor: Love And Thunder – Terrain prévu Aussi, nous pourrions voir Asgard se reconstruire. Waititi a atteint le point culminant du script. Ainsi, la pré-production est également à son apogée.

Le teaser sera dévoilé dès la production et le tournage. Certaines parties du film pourraient également représenter les personnages de Guardians Of The Galaxy.

Le film se déroulera probablement avant Guardians Of The Galaxy Vol. 3. GOTG3 fait partie de la phase 5 du MCU.

Thor: Love And Thunder – Date de sortie

Le tournage du prochain film n’a pas encore débuté. Le réalisateur travaille sur le projet.

La sortie du film devait avoir lieu le 5 novembre 2021, qui est maintenant reportée au 28 février 2022.

Le tournage n’est actuellement pas possible en raison des conditions de verrouillage à cause de COVID-19.

Le public avait pensé que lors de l’annonce du film dans Comic-Con 2019, la bande-annonce pourrait apparaître dans Comic-Con 2020. Mais les chances de cet événement sont presque nulles.

Les autres films de MCU, comme Doctor Strange 2, Black Widow, The Eternals, etc., ont également connu un retard.

Thor: Love And Thunder – Cast

Le casting de Thor 4 Le casting attendu du film est:

Conclusion

Thor: Love And Thunder arrivera sur les écrans au plus tôt. En outre, l’intrigue et les scènes d’action du film valent la peine d’attendre.