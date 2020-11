Thor: L’apparence du premier gardien de la galaxie de Love and Thunder est alignée

De nos jours, il n’est pas rare que des équipes se produisent dans l’univers cinématographique Marvel en dehors de pièces d’ensemble comme les films Avengers. Dans le cas de Thor, il a retrouvé Bruce Banner, alias The Hulk, dans Thor: Ragnarok, et plus tôt cette année, le doubleur de Groot, Vin Diesel, a déclaré que les Gardiens de la Galaxie seraient impliqués dans Thor: l’amour et le tonnerre. Maintenant, la première apparition de Guardian pour le quatrième film solo de God of Thunder a été révélée: Peter Quill de Chris Pratt, alias Star-Lord.