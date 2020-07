Thor 4 est prêt pour l’action, tiens bon, nous avons les détails concernant sa date de sortie, son casting et bien plus encore

‘Thor 4’: prêt pour l’action? Tenez bon !! Nous avons les petits caractères concernant ce n’est pas harnaché, solide et bien supplémentaire. Véritable à la gentillesse, Thor – la force divine nordique du tonnerre lui-même – arrive sur grand écran pour un quatrième film de performance. cependant maintenant, le manteau ne sera pas envoyé par Chris Hemsworth, mais plutôt par un visage naturel de l’institution.

Le film à venir pourrait être un morceau de la quatrième partie de Marvel et suit les occasions de Thor: Twilight of the Gods, ce n’est pas seulement le film le plus efficace que le personnage a exigé jusqu’à présent, cependant, est l’un de tous les films MCU les plus élevés et énormes. sur ces lignes, voici tout ce que nous attendons concernant Thor: Love and Thunder.

Jeter

Natalie Portman revient en tant que Jane Foster dans le produit et elle ou il ne sera pas une Jane banale, elle sera Thor féminine.

Cela dénote le premier look MCU majeur de Portman depuis Thor: The Dark World en 2013 car malgré le fait même qu’il y avait un film de Jane dans Avengers: Endgame, elle a simplement donné un nouvel échange au film effacé réutilisé de The Dark World.

Le superviseur de Wonder Studios, Kevin Feige, a découvert que Waititi devait rendre grâce pour l’arrivée de Portman, locution qu’il a simplement fallu « un rassemblement » avec lui pour qu’elle soit d’accord, et Thor: la star de Twilight of the Gods Cate Blanchett est « dans ce sens, donc sous tension » pour que Portman revienne.

Terrain

Avec la présentation de Thor féminin, Waititi a découvert que le quatrième film allait être réveillé par un arrangement de drôles de Marvel, The Mighty Thor par le mythique Aaron et l’artisan Russell Dauterman.

Autre que cela, Thomson a insisté sur le fait que l’être mythique restaurerait le lieu imaginaire et rendrait malade sa tribu. À l’heure actuelle, Hemsworth ignore ce que Thor pourrait servir à la suite de sa connexion avec les Gardiens.

Thor quatre va être libéré le 5 novembre 2021.

Le film continue d’être dans les étapes d’arrangement, cependant, Waititi a récemment affirmé qu’il était sur le point de commencer à tourner le film dans un mois civil grégorien.

Thor: Le réalisateur de Twilight of the Gods, Taika Waititi, aurait signé pour mettre par écrit et diriger Thor quatre, qui devrait présenter la star de retour Chris Hemsworth dans le personnage. Cela confirme ce que Tessa Thompson – qui prétend être mythique dans Thor: Twilight of the Gods et avait un anaglyphe dans Avengers: Fin de partie – avait mentionné ci-dessus dans un mois civil grégorien, affirmant que « un terrain s’est produit » pour Thor quatre, avec Waititi sur le point de dirigez-le. Hemsworth avait lui-même mentionné ci-dessus qu’il serait réceptif à reprendre son rôle de Thor si Marvel avait des plans pour le personnage, et bien, actuellement, cela semble être le cas. Aucune date de détachement n’est prévue pour Thor quatre, cependant, nous en entendrons plus lors du panel Comic-Con du centre urbain 2019 de Marvel Studios le samedi.

Le communicateur hollywoodien a été le principal à faire connaître le nouveau développement, notant que Waititi passait à Thor quatre lorsque Warner Bros. avait décidé de «suspendre indéfiniment» le développement de l’adaptation en direct du manga japonais Akira, au-delà de considérations avec le scénario. le moment a depuis confirmé l’embauche de Waititi parce que l’auteur et réalisateur de Thor quatre, tandis que la sélection a confirmé que la production sur Akira avait été suspendue. Les rapports disent que Warner Bros.est prêt à assister à Waititi pour mettre fin à Thor quatre, alors revenez à Akira, cependant, il est en avance pour l’amour ou l’argent concret. Pour l’instant, le live-action Akira est à peu près aussi bon que mort.

Le communicateur hollywoodien a été le principal à faire connaître le nouveau développement, notant que Waititi passait à Thor quatre lorsque Warner Bros. avait décidé de «suspendre indéfiniment» le développement de l’adaptation en direct du manga japonais Akira, au-delà de considérations avec le scénario. le moment a depuis confirmé l’embauche de Waititi parce que l’auteur et réalisateur de Thor quatre, tandis que la sélection a confirmé que la production sur Akira avait été suspendue. Les rapports disent que Warner Bros.est prêt à assister à Waititi pour mettre fin à Thor quatre, alors revenez à Akira, cependant, il est en avance pour l’amour ou l’argent concret. Pour l’instant, le live-action Akira est à peu près aussi bon que mort.

Compte tenu du succès essentiel et industriel de Twilight of the Gods, il n’est pas étonnant que Waititi soit ramené pour continuer la franchise. Le film a rapporté plus de 853 millions de dollars dans le monde tout au long de sa sortie en salles. Et dans notre critique, nous avons tendance à dire que c’est «une joie joyeuse qui produit Thor amusant» en raison de l’approche récente de Waititi envers le personnage, qui traitait ses enjeux de fin du monde comme des distractions stupides, et donc les punchlines et les one-liners qui un roulement ininterrompu de la ligne, alimenté par sa connaissance implacable. L’être mythique de Thompson, écrit comme une force insouciante de la nature, était également un nouvel ajout formidable au monde Marvel.

Compte tenu des événements de Avengers: Fin de partie, Hemsworth apparaîtrait peut-être sous le nom de Thor-in Guardians of the Galaxy Vol trois. aussi, qui peut être réalisé par James Gunn lorsqu’il a été réembauché après une dispute de plusieurs mois. Gunn est actuellement occupé à diriger The Suicide Squad soft pour Warner Bros., il est donc possible que le Thor Four de Waititi se produise avant ce chapitre des Gardiens de la Galaxie. Nous devrons simplement attendre avec impatience les annonces de Marvel Studios – que ce soit lors du prochain Comic-Con ou de l’exposition D23 de sa société mère Disney en août – pour savoir quelle est la prochaine étape pour le dieu asgardien du tonnerre.