Thomas Hitzlsperger fait l’éloge du fonctionnaire Oliver Kahn: « une planification de carrière exemplaire »

Thomas Hitzlsperger est le PDG du VfB Stuttgart depuis une bonne année. L’ancien international allemand a déclaré qu’il apprendrait tous les jours. Dans le même temps, il a également félicité le membre du conseil d’administration du Bayern, Oliver Kahn, qui poursuivrait une carrière de fonctionnaire similaire à lui.

« Je trouve remarquable ce qu’il a accompli dans sa vie », a déclaré Hitzlsperger dans une interview avec le image. « Une fois en tant que professionnel du football, cette volonté absolue qu’il défend et qui lui a apporté tant de succès. Et je pense que sa planification de carrière est exemplaire. »

Les carrières de Hitzlsperger et Kahn sont similaires. Tous deux étaient actifs pour l’Allemagne lors de la Coupe du monde 2006, tous deux ont ensuite travaillé comme experts de la télévision et ont maintenant pris des fonctions au conseil d’administration de leurs clubs. Kahn a mis du temps et a étudié de manière intensive ce qui a impressionné Hitzlsperger.

« Qu’il prenne le temps, qu’il soit davantage formé pour être adapté au FC Bayern en tant que membre du conseil d’administration. Il a une tâche énorme: non seulement gérer le succès, mais le façonner au plus haut niveau. Pour moi, ce n’est pas moins. exigeant, avec un club qui est grand, n’a plus eu le succès – mais reste ambitieux. «

Il a lui-même déclaré ne pas suivre de cours en plus de son travail au conseil. « Je ne ferai pas ça. Il n’y a tout simplement pas assez de temps pour ça. L’art est d’en absorber autant que possible chaque jour, de le traiter et de trouver des solutions. »

Contrairement à Kahn, Hitzlsperger est déjà PDG. Le Titan n’est pas encore prêt et sera toujours enseigné avant de remplacer Karl-Heinz Rummenigge au début de 2022.