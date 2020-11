Thomas Edison: Tout ce que vous ne saviez pas sur le célèbre inventeur

Les gens | 18 octobre 2020

Thomas Edison (1847–1931) était un inventeur prolifique qui a obtenu plus de 1 000 brevets au cours de sa vie. (George Rinhart / Corbis via Getty Images)

Le nom «Thomas Edison» est presque synonyme d’innovation et d’ingéniosité américaines. C’est l’homme, après tout, qui nous a donné l’ampoule, le phonographe et le générateur d’énergie électrique. Il détenait plus de 1 000 brevets, le plus grand nombre aux États-Unis, et a fondé le premier centre de recherche industrielle du pays. Mais il y a bien plus dans cet inventeur prolifique que l’ampoule électrique – qui, d’ailleurs, il n’a pas vraiment inventé.

Le laboratoire Menlo Park d’Edison, reconstruit à Greenfield Village au Henry Ford Museum de Dearborn, Michigan. (Andrew Balet / Wikimedia Commons)

Le magicien de Menlo Park

Thomas Edison a été appelé « le magicien de Menlo Park « parce qu’il a donné naissance à ses inventions magiques dans son laboratoire de Menlo Park, New Jersey. Le laboratoire, le premier du genre en Amérique, a été construit avec les bénéfices de la vente du télégraphe quadruplex d’Edison (une invention qui a permis à quatre signaux de voyager le long du même fil à la fois) à Western Union pour 10 000 $.

Il a choisi le New Jersey pour le site parce qu’il convenait à ses clients à New York, à Boston et dans d’autres régions de la côte Est, mais Edison était lui-même un garçon du Midwest. Il était né à Milan, Ohio en 1847 à un père canadien et à une mère new-yorkaise et déménage à Port Huron, Michigan avec sa famille en 1854. Le plus jeune enfant du couple semblait heureux dans la région des Grands Lacs, il lance sa propre entreprise de vente de journaux, de bonbons et de légumes dans les trains qui relient Detroit à Port Huron à seulement 13 ans. Il a réalisé un bénéfice de 50 $ par semaine, qu’il utilisait pour acheter du matériel électrique et des produits chimiques pour son laboratoire au sous-sol.

C’était un travail qui l’a mis miraculeusement au bon endroit au bon moment pour secourir un garçon de trois ans qui s’était un jour égaré sur le chemin d’un train venant en sens inverse. Le père du garçon, l’agent de la gare au dépôt local, était si reconnaissant à Edison qu’il a offert de le former à opération télégraphique.

Mina Miller Edison en 1906. (Pach Bros./Wikimedia Commons)

La vie personnelle d’Edison

L’audition de Thomas Edison a commencé à décliner alors qu’il n’avait que 12 ans. Bien qu’il aimait raconter des histoires élaborées pour expliquer sa perte auditive, affirmant que son tympan avait été rompu lors d’une bagarre, la plupart des historiens affirment qu’il a contracté la scarlatine ou souffert de nombreuses infections de l’oreille non traitées dans sa jeunesse. Edison aurait « écouté » sa mère jouer du piano en mordant le bois de l’instrument et en ressentant les vibrations, ce qui avait pour effet secondaire de lui apprendre un peu les propriétés du son.

Thomas Edison s’est marié deux fois, de la première à Mary Stilwell, 16 ans, le jour de Noël 1871, alors qu’il avait 24 ans. Le couple a eu trois enfants, dont deux ont été surnommés «Dot» et «Dash», mais peu de temps après la mort de Mary à À seulement 29 ans, Edison a épousé Mina Miller, 20 ans. Edison a engendré trois autres enfants avec sa deuxième femme, mais malgré tant d’enfants, il n’a jamais été un homme de famille. Il préférait passer son temps dans son laboratoire.

Henry Ford, Thomas Edison et Harvey Firestone à Ft. Myers, Floride, 11 février 1929 (Herbert Hoover Library / Wikimedia Commons)

L’éclat de Thomas Edison

Vous pensez peut-être qu’une personne aussi innovante et performante que Thomas Edison détiendrait plusieurs diplômes d’études supérieures de prestigieuses universités, mais il n’a en fait jamais fréquenté l’école pendant plus de quelques mois jusqu’à l’âge de 28 ans. Sa mère, qui a déjà travaillé comme institutrice, a enseigné à Edison et à ses frères et sœurs les bases des mathématiques, de la lecture et de l’écriture à la maison. Il s’est essayé à l’école publique, mais a constaté qu’il préférait apprendre à la maison sans les distractions d’une salle de classe, et aujourd’hui, de nombreux psychologues examinant la vie d’Edison soupçonnent qu’il souffrait d’un trouble de déficit de l’attention / hyperactivité. À l’âge adulte, Edison s’est inscrite à un cours de chimie de quatre ans à la Cooper Union for the Advancement of Science and Art.

Thomas Edison aimait s’entourer d’autres esprits brillants, que ce soit dans son laboratoire ou pendant ses rares temps d’arrêt. Il était de bons amis avec son compatriote Michigander Henry Ford, et les deux amis ont pris voyages de camping semi-fréquents avec Harvey Firestone (oui, le gars du pneu) et le naturaliste John Burroughs, où ils se sont éclaircis et ont discuté des problèmes auxquels sont confrontés les Américains de leur époque. Oh, ils ont aussi inventé Charbon de bois Kingsford lors de ces voyages de camping.

De retour au laboratoire, Edison s’est particulièrement intéressé à un jeune ingénieur serbo-américain du nom de Nikola Tesla. Edison a été l’une des premières personnes à reconnaître le génie de l’étrange étranger, et alors qu’ils se sont liés à leur vision commune d’un système de réseau électrique qui fournirait à chaque foyer la merveille moderne, ils célèbre sur la question de savoir si un courant continu ou alternatif était la meilleure méthode de livraison, Edison préférant le premier et Tesla le second. Au fil du temps, il est devenu clair qu’ils étaient divisés par bien plus que des courants. En tant qu’inventeur plus âgé et plus établi, Edison a peut-être gagné la «guerre actuelle», mais il a perdu son amitié avec Tesla dans le processus.

Le premier modèle d’ampoule à succès de Thomas Edison, utilisé lors d’une démonstration publique à Menlo Park, en décembre 1879 (Jonnie Nord / Wikimedia Commons)

À propos de cette ampoule

La plupart des gens apprennent que Thomas Edison a inventé l’ampoule, mais la réalité est beaucoup plus compliqué. Les lampadaires électriques existaient déjà avant qu’Edison n’invente son ampoule, mais ils étaient inefficaces et coûteux à produire. En 1878, Edison a chargé son groupe de génies de Menlo Park de trouver le matériau parfait pour fabriquer un meilleur filament, et comme le raconte l’histoire souvent citée, il a expérimenté plus de 6000 matériaux différents avant d’en trouver un qui vérifiait toutes ses cases. Interrogé sur ses milliers d’échecs, Edison a rétorqué qu’il n’avait pas échoué, mais qu’il avait plutôt «appris 6 000 façons de ne pas fabriquer une ampoule».