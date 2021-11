This Is Us saison 6: la première bande-annonce officielle dévoile les souvenirs de Rebecca Pearson

This Is Us est fin prêt pour la diffusion de la saison 6 qui amènera le dernier chapitre de la famille Pearson sur les écrans des fans. NBC a diffusé la première bande-annonce officielle, révélant que ce qui est à venir est une autre montagne russe émotionnelle.

This Is Us, le drame familial qui a rendu des millions de fans accros pendant cinq saisons depuis 2016, reviendra sur les écrans le mardi 4 janvier sur le réseau de diffusion NBC, comme prévu dans la grille. Après avoir dévoilé une série de photos donnant un aperçu de ce qui se passera dans l’épisode 1 “Challenger”, la chaîne a enfin dévoilé la première bande-annonce promotionnelle promise pour Thanksgiving.

Les fans de This Is Us sont impatients de savoir ce que les prochains épisodes réservent à la famille la plus aimée de la télévision, les Perason, dirigée par Rebecca et Jack, qui, à travers un voyage émotionnel, racontent leurs fascinantes histoires à travers le temps, tandis que leurs enfants Kevin, Kate et Randall tentent de gérer les problèmes de leur vie. Alors que la date de sortie de la saison 6 de la série approche, NBC a offert aux fans des cadeaux spéciaux.

À l’occasion de Thanksgiving, un jour important pour la famille This Is Us, NBC a enfin publié la bande-annonce officielle du sixième volet de la série, offrant un premier aperçu des scènes que les fidèles téléspectateurs auront sur leur écran lorsque la saison 6 reviendra début janvier 2022.

Dans la bande-annonce, qui dure plus de deux minutes, certaines intrigues sont révélées et impliquent largement Rebecca et Jack et leur passé, comme le montrent les scènes de flash-back de la dernière saison de This Is Us. Un élément qui suscitera sans aucun doute la nostalgie et fera pleurer plus d’un fan de la série : la rafale de souvenirs du personnage de Mandy Moore, dans le cadre de son combat contre la maladie d’Alzheimer.

Bande-annonce officielle du dernier chapitre de la famille Pearson, saison 6 de This Is Us

NBC’s This Is Us | Season 6: The Final Chapter | Official Trailer

Dans la saison 6 de This Is Us, qui s’intitule “The Final Chapter”, Rebecca va devoir faire un retour en arrière, car on l’entend dire dans la bande-annonce “Je perds la mémoire”. “Parfois je pense à ce que sera mon dernier souvenir avant que la bougie ne s’éteigne.” La déclaration ajoute des scènes du passé de This Is Us, notamment Kate (Chrissy Metz) qui chante “Time After Time” dans une salle d’attente alors que Toby (Chris Sullivan) la regarde attentivement.

Pendant que Kate chante, la bande-annonce passe en revue tant de moments mémorables pour les Pearson, notamment le propre anniversaire de Rebecca que l’on voit danser aux côtés de son mari Jack (Milo Ventimiglia), une scène qui est apparue dans le premier épisode de This Is Us. La promo montre également les derniers moments de Randall (Sterling K. Brown) avec son père biologique William (Ron Cephas Jones). Et autre moment important, la fuite de Jack de l’incendie qui l’a envahi sous la forme d’une crise cardiaque à l’hôpital.