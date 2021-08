This Is Us saison 6 : découvrez l’étrange titre du premier épisode

This Is Us, le drame familial préféré de tous, reviendra avec sa dernière saison en 2022. Les fans ne verront pas encore les prochains épisodes, mais le créateur de la série, Dan Fogelman, a déjà commencé à lâcher des spoilers, même si celui-ci est un peu étrange.

This Is Us, la série dramatique familiale qui suit la vie de la famille Pearson, menée par la matriarche Rebecca (Mandy Moore) et son mari Jack (Milo Ventimiglia), est revenue sur les écrans des fans en octobre 2020, avec une saison 5 pleine de drames et des montagnes russes émotionnelles qui ont tenu tout le monde accroché jusqu’à sa conclusion fin mai.

La saison 6 de This Is Us sera diffusée en 2022 sur NBC

Le drame de la chaîne NBC, a laissé à la fin de sa saison 5 une quantité impressionnante de cliffhanger. Surtout lorsqu’un flash-forward a montré les détails du futur mariage de Kate Pearson (Chrissy Metz) après sa séparation avec son mari actuel Toby (Chris Sullivan).

La saison 6, la dernière saison de This Is Us, devrait montrer comment Kevin Pearson (Justin Hartley) va résoudre sa situation romantique avec Madison (Caitlin Thompson). Rappelons qu’à la fin de la saison dernière, le fils de Rebecca avait des liens avec trois de ses ex.

Ce qui est certain, c’est que la saison 6 de This Is Us arrivera sur les écrans des fans du drame familial quelque part en 2022 via NBC. Il reste encore beaucoup de temps aux fidèles téléspectateurs pour formuler leurs théories respectives sur la façon dont la série, qui a été créée en 2016, se terminera.

Et alors que les fans attendent l’arrivée de la sixième et dernière saison, le créateur et showrunner de This Is Us, Dan Fogelman, a pris la parole sur les médias sociaux ce vendredi 6 août, partageant un indice en dévoilant la couverture du script qui montre l’étrange titre du premier épisode de la saison 6, qui ne manquera pas de susciter d’innombrables théories.

Curieux titre du premier épisode de la saison 6 de This Is Us

Dan Fogelman, a partagé ce teaser sur Twitter et a souligné par la même occasion que le mot suivant “THE” avait bien été expurgé de symboles de liaison, de hashtags, etc. Mais le deuxième mot a 10 lettres, a-t-il souligné. Le créateur de la série, a déclaré que NBC lui avait demandé si “THE # $% ^ @ $% # * &” était en fait le titre réel, et il a expliqué à ses followers, aussi, comme suit :

“Non. Je ne voulais rien gâcher et je suis vieux et mauvais sur internet.” “C’est la bonne quantité de lettres, alors fais ton truc.”

Studio informed me that there's confusion and asked if I wanted to clarify that this is not the title of our first episode. Nope. I just didn't want to spoil anything and I'm old and bad at internet. It's the right amount of letters though, so do your thing. #ThisIsUs https://t.co/BKPgJ0rhOF — Dan Fogelman (@Dan_Fogelman) August 7, 2021

Les fans ont donc tout le temps de déchiffrer la signification du titre du premier épisode de la saison 6 de This Is Us, et quelle sera l’intrigue qui donnera le coup d’envoi des nouvelles montagnes russes émotionnelles de la famille Pearson préférée de tous.

Pour rappel, en France, This Is Us est diffusé en US+24 sur Canal+.