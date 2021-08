Thirteen : 13 ans en captivité, la série inspirée de faits réels à voir sur Chérie 25

L’audacieuse série en cinq épisodes de Marnie Dickens, diffusée sur Chérie 25, n’est pas une simple série pour jeunes, c’est un regard brutal sur la vie après un enlèvement. Mais sa jeune créatrice ne veut pas qu’elle soit “déprimante”.

Si Marnie Dickens croisait le chemin de Tina Fey, elle pense qu’elles riraient de leurs approches différentes de l’écriture d’une histoire de kidnapping et de survie. Bien que Dickens ait une nature enjouée qui s’étend de ses fréquents mots d’esprit à ses ongles bleu vif, son premier drame est essentiellement l’antithèse de Unbreakable Kimmy Schmidt, la comédie décalée de Tina Fey sur une jeune femme d’une vingtaine d’années échappée d’une secte (dispo sur Netflix). Ne vous attendez pas non plus à un film larmoyant comme Room, de Lenny Abrahamson, nommé aux Oscars. Thirteen subvertit également les récits traditionnels d’enlèvements, mais il est plus chargé en adrénaline.

L’idée de ce thriller en cinq parties est née de la fascination pour ce qui se passe une fois que les survivants ne sont plus sous les yeux du public.

“Il y a tellement d’histoires d’horreur vécues de personnes enlevées, et je pense que les gens sont traditionnellement plus intéressés par ce qui s’est passé là où ils ont été gardés”, explique Dickens. “Mais je me suis dit : qu’arrive-t-il à ces femmes – et il s’agit le plus souvent de femmes – une fois que la presse a disparu de leur visage ? Comment commencent-elles à retourner à la vie réelle ?”

Dans le premier épisode de Thirteen, la protagoniste Ivy Moxam (Jodie Comer) commence à répondre à ces questions, alors qu’elle s’échappe du sous-sol de Bristol où elle a été retenue pendant 13 ans. Le monde a continué à tourner en l’absence de la jeune femme de 26 ans : ses parents se sont séparés, sa jeune sœur est fiancée et son premier amour, Tim, est marié. Incapable de croire qu’Ivy est vivante, sa sœur exige même que la police effectue un test ADN pour s’assurer que la personne qui prétend être sa sœur n’est pas un imposteur.

Bien que le sujet soit sérieux, la possibilité d’une réunion romantique entre Tim et Ivy et les répercussions psychologiques sont en fin de compte le moteur de la narration, alors que les secrets et les mensonges s’effilochent. Il y a aussi un élément de procédure policière, avec un duo de détectives qui protègent Ivy et lui demandent des informations pour localiser son ravisseur. Cette forte dose de réalisme s’accompagne d’un sentiment de tension croissant.

Marnie Dickens voulait éviter de faire quelque chose de trop sombre, mais ne voulait pas non plus s’engager superficiellement dans des questions difficiles. Ainsi, un conseiller de la police et un psychologue l’ont aidée à rendre ses scénarios plausibles, et elle a évité d’utiliser des flashbacks voyeuristes. “J’ai fini par devenir assez passionnée à ce sujet”, explique-t-elle. “Je parlais d’Ivy comme d’une personne réelle et je disais : “Mais ça lui est arrivé, c’est son affaire, on ne peut pas aller là-dedans et exploiter ça”.” Dickens cite Five Daughters, le drame de la BBC sur les meurtres en série d’Ipswich, comme une influence. “Il a humanisé les prostituées”, dit-elle. “Et il ne donnait pratiquement aucun temps d’écran au tueur, car pourquoi devraient-ils l’avoir ?”

La carrière de Marnie Dickens a commencé dans la salle des auteurs de Hollyoaks, qui, selon elle, était à la fois le terrain d’entraînement idéal et “le plus amusant que j’ai jamais eu”. Depuis, la jeune femme de 30 ans a écrit pour des séries comme Ripper Street et The Musketeers, tout en travaillant sur ses propres projets. C’est en 2013 que l’idée de Thirteen lui est venue. Elle a contacté la BBC et, après un développement plus poussé, la série a reçu le feu vert pour leur chaîne new-look. Bien qu’elle ait déjà associé BBC3 à des “idées vraiment fortes et à haut concept” comme Being Human et In The Flesh (toutes deux dispo sur Amazon Prime Video), elle a été surprise qu’ils veuillent tenter leur chance avec son drame tordu. “Cela ne ressemblait pas à une série traditionnelle de la BBC3”, dit-elle, avant de concéder qu’il n’existe plus de série traditionnelle de la BBC3.

Un autre point de comparaison est Glue, la série policière pour adolescents. Comme cette série, Thirteen a une esthétique distincte. Mais alors que Glue était dominée par des prises de vue bucoliques soulignant son cadre rural, ici une palette de couleurs naturalistes de gris doux et de roses nous amène dans un monde urbain, avec Ivy souvent confiné dans des espaces intérieurs. C’est un lieu à la fois reconnaissable et inquiétant, peuplé de personnages que Dickens a pris le temps d’étoffer. Le point de vue de la série change légèrement chaque semaine, et s’étend même aux parents éloignés d’Ivy. Marnie Dickens met un point d’honneur à souligner l’attrait de la série au-delà de la tranche des 16-35 ans.

Si quelqu’un se dit : “Oh, c’est encore un drame pour les jeunes”, il sera surpris, car je ne pense pas qu’on puisse le cataloguer”, dit-elle.

La présence de Jodie Comer, connue pour Doctor Foster ou encore Killing Eve, aide à combler ce fossé. La gifle toute puissante qu’elle a donnée à Suranne Jones dans le final de ce dernier drame est encore gravée dans ma mémoire, mais heureusement, elle est beaucoup plus aimable dans la vraie vie. Bien qu’Ivy soit à des années-lumière de la maîtresse adolescente de Doctor Foster, le changement le plus immédiat que les téléspectateurs remarqueront est physique : Les cheveux blonds de Jodie Comer sont maintenant teints en brun foncé, et elle a été maquillée pendant le tournage pour lui donner le teint ultra pâle que l’on attend de quelqu’un qui a été emprisonné pendant plus de dix ans.

Pour ses recherches, Jodie Comer a notamment lu l’autobiographie de Natascha Kampusch, qui a échappé à son ravisseur en 2006 après huit ans d’enfermement dans une cave. Malgré tout, jouer Ivy a posé de nouveaux défis à la jeune femme de 22 ans.

“Ce qui était vraiment difficile, c’était de garder l’énergie au fil des jours, parce que beaucoup de ses scènes étaient si traumatisantes”, explique-t-elle. “Je suis une personne assez émotive de toute façon, mais Ivy a traversé tellement de choses. Ness [la réalisatrice Vanessa Caswill] m’a dit : “Tu dois capter cette émotion et la retenir. Il ne faut pas s’apitoyer sur son sort”.

Que veut-elle que les téléspectateurs retiennent de son interprétation ? “J’espère qu’ils apprécieront de la voir grandir en elle. Elle a certainement ses défauts, et les gens peuvent douter d’elle tout au long, mais elle est assez féroce.”

Pour Aneurin Barnard, qui joue le rôle de Tim, l’amoureux d’Ivy, et que vous avez probablement vu dans Dunkerque et Radioactive, la préparation n’a pas été aussi lourde. Il décrit le matériel de son personnage Tim comme “léger, une libération de toutes les choses sérieuses qui se passent dans l’histoire”. Il faut dire que l’acteur gallois est agréablement gaffeur, plaisantant sur tout, depuis le potentiel mortel des parapluies automatiques jusqu’au cœur dans sa tasse à café, qu’il dit être un coup de l’agent publicitaire de la série.

Il estime que les succès du genre “true crime”, comme Making A Murderer, ont eu un effet sur ce que le public attend d’une série télévisée.

“Nous avons eu tellement de drames d’époque et tout le reste. Nous voulons voir des situations réelles se dérouler dans le présent”, dit-il, citant Thirteen comme exemple de ce qu’il considère comme une tendance plus large.

Et si Thirteen est une fiction, une partie de cette réalité réside dans le fait que, contrairement aux gros titres macabres, elle va au-delà de la misère. La sensibilité est essentielle, mais aussi le suspense et, bien qu’il n’y ait pas de comédie débile à la Kimmy Schmidt, un peu d’humour. Il y a beaucoup d’espoir et d’humanité”, insiste Marnie Dickens, avant d’ajouter d’une voix impassible : “J’espère que les gens ne le regarderont pas en se disant : “C’était un peu déprimant”.

Les deux premiers épisodes de Thirteen sont diffusés ce lundi 9 août à 21h05 sur Chérie 25.