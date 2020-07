Thiago à Liverpool FC? C’est ce que dit Jürgen Klopp

L’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, commente les rumeurs de transfert concernant Thiago Alcantara. Le FC Bayern ne veut apparemment pas laisser partir Kingsley Coman. Diego Contento passe en revue son temps chez les champions du record et loue son travail de jeunesse. Voici les actualités et les rumeurs les plus importantes de la journée sur FCB.

Regardez la Ligue des champions en direct sur DAZN. Cliquez ici pour le mois d’essai gratuit!

Thiago du Bayern à Liverpool? Klopp n’a « aucune idée »

Le stratège du milieu de terrain volontaire du Bayern, Thiago Alcantara (29 ans) est associé à plusieurs reprises à Liverpool. Cependant, on ne sait toujours pas si les Reds sont prêts à signer l’international espagnol. Jürgen Klopp (53 ans), team manager du champion anglais, n’est toujours pas dans les cartons avec toutes les spéculations.

« Je n’ai aucune idée de qui jouera pour moi l’année prochaine. Nous verrons qu’il n’y a rien à dire pour le moment. Thiago est un grand joueur mais un joueur du Bayern Munich », a déclaré Klopp Ciel.

Le contrat de Thiago à Munich expire en 2021. Après avoir déjà convenu avec l’équipe de Munich en mai, Thiago a pris du recul et a informé la direction du club qu’il voulait faire quelque chose de nouveau à nouveau.

FC Bayern Munich: qui est devenu le champion A-Youth à partir de 2002 1/19 À l’été 2002, les jeunes A du FC Bayern ont célébré le championnat d’Allemagne, avec quelques visages familiers du football allemand à bord. Vous pouvez découvrir ce qui est arrivé aux jeunes champions ici. 2/19 TOR – MICHAEL RENSING: A été 83 fois dans la surface de Munich après avoir sauté dans l’équipe première. Né à Lingen, il est chez lui en Rhénanie depuis 2010 – à Cologne, Leverkusen et Düsseldorf, il a disputé 191 matchs dans les 1ère et 2ème ligues. 3/19 MARKUS GRÜNBERGER: Le gardien remplaçant est passé de la jeunesse à la deuxième équipe du FC Bayern. Dans la Regionalliga Süd, il a surtout regardé depuis les tribunes et n’a joué que 14 matchs en trois saisons. 4/19 DÉFENSE – ALEXANDER AISCHMANN: Il n’a pas fait la grande percée, le défenseur central a passé la plupart de son temps dans la ligue après deux saisons dans les ligues régionales sud et nord. A terminé sa carrière chez BV Cloppenburg en 2008. 5/19 DANIEL BRODE (m.): A également été principalement actif dans l’Oberliga (109 matchs), en même temps qu’il s’entraînait comme technicien en électronique d’énergie. Possède désormais un studio de rééducation et de sports de santé. 6/19 PETER ENDRES: J’ai fait vibrer de nombreuses stations dans la ligue supérieure et régionale, y a obtenu 236 apparitions. Il a été actif pendant le plus longtemps pour Goslarer SC (2008-2013), en 2014, il a terminé sa carrière avec les Würzburger Kickers. 7/19 DOMINIK HAAS: A surtout joué dans les ligues régionales de Bavière. Monté cinq fois de suite (!) Avec le TSV 1860 Wasserburg de la Classe A au Bayernliga avant que le professeur de mathématiques et de sport ne termine sa carrière plus tôt cette année. 8/19 PHILIPP LAHM: A été actif pour les champions du record d’Allemagne pendant 12 ans après un court intermède à Stuttgart. Champion du monde, vainqueur de la Ligue des champions, huit fois champion d’Allemagne et six fois vainqueur de la Coupe DFB – sa collection de trophées n’a pas à se cacher. 9/19 CHRISTIAN LELL: Lell a également fait partie de la première équipe de Bavière, remportant le championnat et la Coupe DFB à deux reprises. Sécurisé le côté droit du Hertha BSC entre 2010 et 2012 et finalement essayé à nouveau en Espagne. 10/19 MITTELFELD – BARBAROS BARUT: Stand pour 2003 pour 12 clubs en Allemagne et en Turquie sur le terrain, y compris à Unterhaching et Fürth. A terminé 80 matchs dans la 2e Bundesliga et 63 matchs dans la Süper Lig. 11/19 ANDREAS OTTL: Après deux saisons dans la ligue régionale, il a été promu dans l’équipe de Bundesliga en 2005, remportant trois championnats et victoires en coupe avec le Bayern. A suivi Lell à Berlin en 2011, mais a rapidement disparu à Augsbourg, où il a été actif jusqu’en 2014. 12/19 BASTIAN SCHWEINSTEIGER: Schweini peut revenir sur une illustre carrière similaire à celle de son collègue Lahm. Outre de nombreux titres avec le Bayern et Manchester United, il a remporté la Coupe du monde en 2014 et tente actuellement de devenir un expert de la télévision. 13/19 BORUT SEMLER: A eu son temps le plus réussi dans la patrie slovène. Là, il a célébré le championnat avec NK Domzale en 2008 et a également été autorisé à apparaître sept fois pour son équipe nationale. Est actuellement sous contrat avec UPS Hengsberg. 14/19 PAUL THOMIK: Après 40 matchs de deuxième division pour le SpVgg Unterhaching, il a été actif pendant cinq ans pour le VfL Osnabrück et a maintenant atterri au SV Heimstetten. 15/19 PIOTR TROCHOWSKI: Le joueur national à 35 reprises a remporté le championnat et la coupe avec les professionnels en 2003. Transféré au HSV pendant six ans en 2005, puis a soulevé le trophée de la Ligue Europa à deux reprises avec le Sevilla FC. 16/19 CHRISTIAN WIMMER: A terminé sa carrière active en 2008 après 145 matchs dans la ligue supérieure et régionale. Il entraîne désormais les U19 du VfL Wolfsburg. 17/19 STURM – SERKAN ATAK: vit et joue en Turquie depuis 2005, où il a tiré 19 stalles en 76 matchs de première division et 157 matches de deuxième division. En 2017, il annonce la fin de sa carrière chez Bugsas Spor. 18/19 YUNUS KARAYÜN: Ne pouvait pas vraiment s’imposer en tant que footballeur professionnel. Le spécialiste de la finance a surtout joué dans le secteur amateur bavarois. 19/19 ERDAL KILICARSLAN: transféré avec Serkan Atak à Gaziantepspor en Turquie en 2005. Après 159 matchs dans la Süper Lig, il a terminé sa carrière dans la Regionalliga Bayern en 2017.

Thiago: données de performance du FC Bayern cette saison

compétition Appels Déchiré modèles Bundesliga 24 3 – Ligue des champions 6 – 2 Coupe DFB 5 – – Supercoupe DFL 1 – –





Bayern: Kingsley Coman apparemment pas à vendre

Kingsley Coman (24 ans) est, selon L’athlétique en conversation à Manchester United. L’ailier français n’est pas opposé à basculer vers les Red Devils, car il y rencontrerait des compatriotes comme Paul Pogba ou Anthony Martial.

Cependant, le joueur du Bayern n’est « certainement pas » à vendre, écrit le image. Auparavant, Munich avait déjà flashé City, la rivale de United. Pep Guardiola voulait donc que Coman (contrat jusqu’en 2023) succède à Leroy Sane, qui avait migré vers l’Isar.

© imago images / Poolfoto

Diego Contento parle du temps passé à FCB

L’ancien professionnel du Bayern Diego Contento (30 ans) a revu son temps avec les champions du record d’Allemagne et a clairement indiqué qu’il était fier de ce qu’il avait accompli avec les champions du record d’Allemagne.

« Je suis heureux de la façon dont tout s’est passé et du fait que j’ai été autorisé à être ma jeunesse au Bayern. Je suis toujours l’un des rares à avoir fait le saut de la jeunesse aux professionnels. J’en suis fier », a déclaré Contento Sport1.

Le professionnel du club de deuxième division SV Sandhausen a également salué le travail de jeunesse de l’équipe de Munich et la construction du campus FCB. « Quelque chose est enfin en train de grandir et les jeunes du FC Bayern se développent bien. Je suis content pour le club, car il est toujours agréable de voir de jeunes joueurs remonter de la deuxième ligne comme avant. Vous êtes sur la bonne voie. «

Contento a joué pour les professionnels du FCB de 2010 à 2014, mais n’a jamais non plus fait la percée en tant que joueur régulier en raison de nombreuses blessures. Il a atterri au Fortuna Düsseldorf en 2018 via Girondins Bordeaux. Il est sous contrat à Sandhausen depuis le 1er juillet.