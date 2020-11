They Live Spinature vous demande d’obéir le jour du scrutin – / Film

Le nouveau Dossiers de cire collection de Les spinatures mini-busts se développe rapidement. Suite à la nouvelle Halloween II et Halloween III: Saison de la sorcière ajouts à la ligne de collection, la société de vinyle a une autre Spinature opportune à révéler John Carpenterfilm d’horreur de science-fiction classique de 1988 Ils vivent. C’est le politicien grotesque du film, et il a cette pose classique du célèbre plan « OBEY » que vous avez probablement vu, même si vous n’êtes pas familier avec le film. Découvrez-le ci-dessous.

Ils vivent la spinature

Si c’est la première fois que vous entendez parler de Spinatures, ce sont des mini-bustes de personnages qui peuvent s’asseoir sur la broche au centre de votre tourne-disque, tournant juste avec votre disque. Si vous n’avez pas de tourne-disque, ces petits objets de collection auront également l’air tout aussi cool assis ensemble sur une étagère.

Debout à 4 pouces de hauteur, le Ils vivent Spinature est une reconstitution détaillée du politicien dans toute sa gloire extraterrestre charnue. Vous n’avez même pas besoin de lunettes de soleil spéciales pour voir le monstre de la classe dirigeante qui manipule les gens pour dépenser de l’argent, se reproduire et accepter le statu quo. C’est juste dommage qu’il n’y ait pas de bande originale de vinyle pour Ils vivent cela inclut le discours du politicien du film. Alors tu pourrais regarder et écoutez-le tourner.

Vous ne pourriez pas demander qu’un objet de collection plus parfait soit révélé le jour du scrutin. Cependant, si vous souhaitez pré-commander ce petit gars chez Waxwork Records pour 24 $, vous devrez attendre au début de 2021 pour qu’il soit expédié.

Il y a beaucoup plus de spinatures à venir tout au long de la saison des vacances, y compris un retour à la bibliothèque Universal Monsters avec Dracula, The Mummy, The Phantom of the Opera, The Creature From The Black Lagoon, The Wolfman et The Invisible Man! Nous ne manquerons pas de vous donner les dernières nouvelles sur ces objets de collection, alors restez à l’écoute.

Articles sympas sur le Web: