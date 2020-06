Theories for Money Heist Saison 5: La mort d’Alicia Sierra est secrètement close alors qu’elle vise le professeur.

– – –

Theories for Money Heist Saison 5: La saison 4 de la populaire série Money Heist s’est terminée dans un grand cliffhanger. La finale de la saison 4 s’est terminée avec Alicia Sierra pointant une arme sur The Professor. Cela a rendu les fans vraiment curieux de la vie du cerveau de Heist. Alicia chassait le professeur parce qu’il a révélé son rôle dans la torture de Rio.

Tout cet incident lui a fait tout perdre et a fui ses propres amis et son propre département. Les deux se sont affrontés lors de la finale de la saison 4, maintenant qu’en pensez-vous, que va-t-il se passer de plus dans la série? Voyons, continuez à lire cet article.

Dans la finale, le professeur a été stupéfait lorsque Sierra trouve et arrive dans son abri souterrain et pointe une arme sur lui. Les fans s’attendent à ce que la saison 5 connaisse une grosse perte. Ils finiront tous les deux morts alors que la saison 5 arrive sur la plateforme de streaming. Alicia a toutes les raisons de tuer le professeur alors qu’il l’humiliait et plus tard, elle a également perdu son emploi. Mais le professeur est définitivement un gars difficile à battre et les fans croient donc qu’ils finiront tous les deux morts, se battant dans la saison 5.

Quelques autres théories de fans pour Money Heist Saison 5

Certaines autres théories sont peut-être qu’Alicia change d’avis et au lieu de tuer Le Professeur, elle l’humilie en retour. Elle pourrait détruire son plan d’évasion pour le cambriolage de la Banque d’Espagne.

En fait, certains fans pensent qu’Alicia rejoindra le gang. Mais certains pensent que le professeur ne la laisserait jamais entrer car elle a beaucoup perdu contre l’équipage. Elle était responsable de la mort de Nairobi. C’est une personne cruelle en général qui a torturé Rio. En fait, elle est enceinte, ce qui serait défavorable à l’équipage de braquage. Elle préfèrerait attraper Le Professeur et divulguerait ses actes devant le gouvernement pour lui faire retrouver son emploi perdu et son respect.

Certains fans pensent qu’il va arriver à 100% qu’elle gardera le professeur captif, puis que son eau se brise et que le professeur parvienne à sortir de sa capture. Si cela se produit, et qu’il part sans aider Sierra, ce sera la raison de sa mort.

Il y a une grande possibilité qu’Alicia tire sur The Professor et Lisbon sur Alicia. Elle a toutes les raisons de tuer Alicia alors qu’Alicia a assassiné l’homme qu’elle aimait. Quelle que soit l’intrigue, il est clair qu’Alicia ne s’en sortira pas vivante d’ici la fin de la saison 5.

