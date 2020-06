Théories d’Ozark: Ben saisi en privé par Omar Navarro et Marty Byrde

– – –

La troisième saison d’OZARK s’est terminée par l’une des morts les plus choquantes du passé de l’émission Netflix alors que les Byrdes et Ruth Langmore ont annoncé un adieu émotionnel à Ben Davis. Mais est-il vraiment mort?

Après avoir été démoli de sa position de professeur alternatif, Ben a terminé chez Wendy dans les confidences de recommencer.



Ignorant béatement l’industrie du blanchiment des richesses de sa sœur et de son conjoint Marty, Ben s’est avéré être une poignée d’épine dans le flanc de son frère.

Alors que le moment passait pendant son séjour dans les Ozarks, Ben a commencé une connexion émotionnelle avec la protégée de Marty, Ruth Langmore, et leurs émotions ont rapidement explosé tout au long de la suite.

Ben saisi en privé par Omar Navarro et Marty Byrde

Alors que sa sœur se battait avec le risque infini du cartel Navarro, la sinistre conseillère Helen Pierce (Janet McTeer) et l’œil soupçonneux du concessionnaire du FBI Maya Miller (Jessica Francis Dukes), Ben a eu ses propres difficultés en acceptant d’arrêter supporter des médicaments pour sa maladie bipolaire.

En conséquence, quand il a découvert le fait que l’entreprise de sa sœur n’était pas nécessaire, ce n’était guère un problème du moment avant qu’il ne supporte les conséquences de ses propres mains, malgré le fait que Wendy la visait satisfaisante pour le mettre fin.

Après avoir survécu admis dans un hôpital psychiatrique par sa sœur, il a finalement diffusé son appréciation à certains mouvements biaisés de Ruth et un Ben en colère a accepté de confronter toutes les personnes impliquées, à commencer par Helen.

Pourtant, dans une tirade en colère, il a critiqué l’importante et méchante conseillère devant sa fille Erin, un énorme non-non dans le collimateur.

Helen a reconnu la menace que Ben demandait actuellement pour l’opération du cartel et la vie de chacun.

Tout comme Wendy et elle ont enduré la douloureuse conclusion de perdre son frère afin d’assurer le cartel Navarro et sa carrière ainsi que celle de Marty.

