Théories de la saison 5 de Money Heist: la sœur d’Alicia Sierra Tatiana? La théorie des fans a été expliquée

Théories de la saison 5 de Money Heist: La cinquième saison de Money Heist devrait avoir certaines des grandes révélations lorsque l’émission obtiendra le feu vert de la plateforme de streaming en ligne. Mais Alicia sera-t-elle la sœur de Tatiana lors de la cinquième saison?

Les fans de l’émission ont établi des liens entre l’ex-femme de Berlin Tatiana et l’inspecteur de police Alicia Sierra depuis qu’ils sont tous apparus pour la première fois dans la troisième saison de l’émission. certains fans sont même convaincus que la paire pourrait également être liée dans une torsion de la saison cinq. Certaines sources ont rassemblé tout ce que les fans doivent savoir.

Est la sœur d’Alicia Tatiana?

Dans la troisième saison de l’émission, Berlin est apparu dans un certain nombre de séquences de flashback révélant le plan du tout nouveau casse.

Puis dans l’une des scènes, il présente le professeur à sa petite amie Tatiana, qui était également musicienne professionnelle et voleuse. maintenant, au cours de ces flashbacks, il est également révélé qu’elle sait tout sur le plan de braquage et comme les fans de la saison quatre le sauront, elle épousera plus tard Berlin.

Cependant, le spectacle n’a pas encore révélé son importance majeure et elle n’est pas non plus apparue dans la chronologie actuelle du spectacle. malgré tout cela, les fans sont même convaincus qu’elle pourrait être la clé de l’avenir du drame.

De nombreux fans ont également souligné ses similitudes avec l’inspecteur de police Sierra, qui a également été présenté lors de la troisième saison. Physiquement, la paire avait même l’air très similaire et ils sont tous deux fortement investis dans le casse, ce qui a également amené de nombreux téléspectateurs à penser qu’ils pourraient être liés.

Maintenant, en publiant ces choses sur Reddit, l’utilisateur nommé Rsq a écrit: Quelque chose à propos de la petite amie de Berlin, quelqu’un d’autre l’a-t-elle trouvée ressemblant un peu à Sierra? Beaucoup de ces types de questions sont posées aux fonctionnaires. Nous espérons que la cinquième saison révèle tout.

