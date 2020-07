Théorie de l’origine de la lune FAUX ??? La découverte surprise dans les cratères lunaires pourrait certainement nous forcer à reconsidérer l’origine de la Lune !!!

Les chercheurs ne savent toujours pas comment la lune s’est formée et de nombreuses hypothèses sont discutées. Maintenant, une nouvelle découverte dans Lunar Craters pourrait nous obliger à reconsidérer les lignées de la lune.

Quelles sont les recherches sur la lune?

La lune a été un lieu de recherche incroyable pour la science. Nous avons commencé la recherche spatiale et la lune a été le premier corps céleste dans l’espace sur lequel les humains ont jamais mis les pieds. Au départ, il y a eu beaucoup de théories sur la formation de la lune. Cependant, les documents de recherche les plus récents les contredisent tous.

Les métaux du fer et du titane se sont révélés être en grande quantité sur le satellite naturel de la Terre. Ces métaux se trouvent sous la surface lunaire. Maintenant, la partie principale de cette recherche consiste à comparer la quantité de métal sur la lune à celle de la terre. Ces comparaisons sont une clé qui peut conduire les scientifiques à découvrir comment la lune s’est réellement formée.

Quelle était la théorie antérieure?

La théorie de l’origine de la lune précédente était que le corps céleste faisait autrefois partie de la terre. Il a été touché par un corps céleste, ce qui a conduit à la séparation de la lune de la terre. Cependant, la surface de la lune contient plus d’oxyde de fer que celle de la terre. Les scientifiques n’ont pas encore trouvé de réponse à cette question.

Maintenant, si la surface lunaire a plus de matériaux métalliques que la terre, cela suggère que la théorie précédente était fausse. La précédente théorie de l’origine de la lune est-elle vraiment fausse?

Il reste cependant de nombreuses questions sur la formation de la lune. Les scientifiques tentent maintenant de trouver une réponse précise sur la formation du satellite naturel de notre Terre.

De l’Université de Californie du Sud, que dit le scientifique spatial Essam Heggy?

«Cela soulève vraiment la question de ce que cela signifie pour nos hypothèses de formation précédentes». «En améliorant notre compréhension de la quantité de métal dans la sous-surface de la Lune, les scientifiques peuvent limiter les ambiguïtés sur la façon dont elle s’est formée, comment elle évolue et comment elle contribue au maintien de l’habitabilité sur Terre».

Un examen de suivi utilisant des informations provenant de différents instruments et de la fusée a confirmé que les plus grandes fosses contenaient progressivement du métal, peut-être au motif qu’elles plongent plus loin dans la surface de la Lune. Cela propose sous la surface, qui est modérée sans métal, il y a beaucoup plus à découvrir.

Du Goddard Space Flight Center de la NASA, le scientifique planétaire Noah Petro dit: «Ce résultat passionnant de Mini-RF montre que même après 11 ans de fonctionnement sur la Lune, nous faisons encore de nouvelles découvertes sur l’histoire ancienne de notre plus proche voisin».