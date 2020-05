‘The X-Files’ vous rappelle que la vérité est là-bas – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé tout en prenant ses distances sociales pendant la pandémie de COVID-19.)

L’émission de télévision: Les X-Files

Où vous pouvez le diffuser: Hulu

Le Pitch: Les agents du FBI Mulder (croyant au surnaturel; excité) et Scully (non-croyant au surnaturel; également excité) s’associent pour enquêter sur les complots du gouvernement, les fantômes, les monstres, les extraterrestres et d’autres événements étranges.

Pourquoi il est essentiel de visualiser la quarantaine: Bien sûr, il y a quelques mauvaises saisons. Et le réveil très médiatisé était une sorte de buste. Mais la majorité des Les X-Files reste la télévision compulsivement rewatchable. Des intrigues complotistes de complot aux épisodes du monstre de la semaine, Les X-Files reste l’une des émissions de télévision cultes les plus animées pour une raison. C’est effrayant, c’est drôle, et c’est doté de deux excellentes pistes, qui ont toutes les deux une chimie immédiate. Et ne prétendez même pas que vous ne sentez pas une soudaine endorphine se précipiter à la minute où la musique thème entre en jeu.

Souvent imité, jamais dupliqué, Les X-Files est apparu de nulle part en 1993, transformant rapidement David Duchovny et Gillian Anderson en stars et se méritant un culte enragé. Arrivée à un moment où le paysage télévisuel était en train de changer – NYPD Blue, qui a également été créée cette année-là, a prouvé que la télévision en réseau pouvait très R-évalué – Les X-Files ne ressemblait à rien d’autre sur les ondes à l’époque. Sombre, de mauvaise humeur, sans vergogne étrange, la série a pris un format procédural hebdomadaire et l’a utilisé pour raconter des histoires sur les enlèvements extraterrestres, les monstres hideux d’égout, les insectes tueurs, les dissimulations gouvernementales, et bien plus encore.

Il est facile d’oublier qu’au début, Mulder et Scully étaient censés être en désaccord. Scully a été initialement assigné à Mulder et à ses X-Files – le nom de code du FBI pour des cas étranges que personne d’autre ne voulait toucher – pour espionner et rapporter. Les plus hauts gradés ne faisaient pas confiance à Mulder et à sa croisade sans fin et voulaient que Scully nettoie la saleté. Mais bien sûr, il ne fallut pas longtemps pour que les nouveaux partenaires s’attachent les uns aux autres.

Tant d’émissions télévisées roulent ou meurent sur la volonté, elles / ne seront-elles pas chimistes de leurs pistes – Acclamation, Moonlighting, etc. – et Les X-Files joué avec cela aussi. Mais même si Mulder et Scully ont finalement grimpé ensemble dans le sac, leur respect et leur amour l’un pour l’autre sont apparus assez rapidement, principalement parce que Duchovny et Anderson ont une chimie imbattable ensemble. Nous comprenons pourquoi ces deux personnes très différentes – le sceptique au nez dur et le gars qui veut juste croire – sont réunies. Ils ont besoin les uns des autres et, grâce à leurs exploits, ils grandissent en tant que personnes.

Cette relation est essentielle pour faire Les X-Files travail, mais aussi clé: toutes les choses fantasmagoriques. La série pourrait aller dans des endroits extrêmement sombres et effrayants – l’épisode désormais emblématique « Home » était si intense qu’il était accompagné d’un avertissement pré-air qui a plus ou moins dit au public: « Y’All, This Episode Is Gonna Fuck Vous vous levez. » Mais le spectacle était aussi prêt à devenir comique aussi. En effet, certains des meilleurs épisodes – «Clyde Bruckman’s Final Repose», «Jose Chung’s From Outer Space», «Bad Blood» – sont drôles comme l’enfer.

Sur un spectacle moindre, ces tonalités conflictuelles pourraient se retourner. Mais Les X-Files persévéré… jusqu’à ce que ce ne soit finalement pas le cas. L’émission s’est essoufflée après que Duchovny a décidé de partir – pour finalement revenir. Mais d’ici là, le mal était fait. Les nouveaux personnages des agents du FBI n’ont pas suscité autant d’admiration que Mulder et Scully, et au moment où la série a pris fin (la première fois), Les X-Files avait l’impression d’avoir suivi son cours. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas revenir en arrière et revivre tous ces grands épisodes (sans oublier vraiment mauvais épisode où Mulder se souvient d’une de ses vies passées ou d’une connerie comme ça).

Articles sympas du Web: