The Wonderful 101 Remastered reçoit une démo

Platinum Games publiera bientôt une démo The Wonderful 101 Remasterisé, même si cela n’a pas encore été annoncé officiellement.

The Wonderful 101 Remasterisé a été créé sous la direction de Hideki Kamiya. Dans ce document, les joueurs prennent le contrôle du Wonderful One, des héros du monde entier qui ont été choisis pour protéger la terre de toutes les menaces extraterrestres. Lorsque la paisible Blossom City est attaquée par des envahisseurs extraterrestres, Wonder-Red, Wonder-Blue et le reste des Wonderful Ones font équipe pour sauver le monde.

Patch 1.03 déjà disponible

Le remaster est disponible depuis mai de cette année et a récemment reçu le patch 1.03, qui fournit une référence à la démo. Entre autres choses, cela signifie que le transfert de sauvegarde de la démo est activé. Cela permettra aux joueurs de reprendre là où ils s’étaient arrêtés dans la démo, à condition d’opter pour la version complète.

Le patch 1.03 introduit également le Code merveilleux-Fonctionnalité avec laquelle les éléments cachés du jeu peuvent être déverrouillés via des codes officiellement publiés. Enfin, diverses erreurs sont corrigées avec la mise à jour.

La démo devrait être annoncée sous peu.