The Wolf Among Us 2 sera diffusé en streaming ce mercredi

Avant sa dissolution, Telltale Games a créé une tonne de jeux d’aventure épisodiques, et l’un des plus passionnants était The Wolf Among Us. Le conte de fées basé sur la série de bandes dessinées Fables n’a jamais eu de suite, mais cela va bientôt changer, et l’incarnation renaissante de Telltale est prête à présenter le jeu très bientôt.

Diffusée en continu à 10 h PT / 13 h ET le mercredi 9 février, la présentation des coulisses de The Wolf Among Us 2 intitulée “Greetings From Fabletown” sera animée par Geoff Keighley. Bien qu’il semble que The Wolf Among Us 2 sera la star du spectacle, un nébuleux “+ more” dans le tweet d’annonce suggère que nous pourrions obtenir des informations sur d’autres jeux, aussi. L’émission sera diffusée à la fois sur Twitch et sur YouTube. Le stream durera environ 30 minutes et présentera des images du jeu, dont la première bande-annonce officielle.

Wednesday, it's finally time: Greetings from Fabletown! You’re invited to join me for a behind-the-scenes look at The Wolf Among Us 2 #TWAU2 Streaming live Wednesday 2/9, 10am PT on Twitch and YouTube#TheWolfIsBack pic.twitter.com/GoBIUWutMn — Geoff Keighley (@geoffkeighley) February 7, 2022

The Wolf Among Us 2 est entré en pré-production à la fin de l’année 2019, et le nouveau Telltale Games utilise la technologie Unreal plutôt que le logiciel propriétaire utilisé par le studio original. Il ne sortira pas non plus le jeu de manière épisodique, optant pour “le développement durable de saisons entières en une seule fois.”

Même si vous avez joué au jeu original The Wolf Among Us, il est probable que vous devrez y rejouer pour vous souvenir de ce qui s’est passé avec le shérif Bigby Wolf et les autres citoyens de Fabletown, inspirés par les contes de fées. Le jeu a plus de huit ans, et c’est un peu magique que nous ayons droit à une suite.