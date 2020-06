The Witcher Season 2: Date de sortie et autres détails.

– – –

Mises à jour de The Witcher Season 2: The Witcher est l’une des séries les plus célèbres de la plateforme de streaming Netflix. Le spectacle est sorti en 2019. En 2019, The Witcher est également devenu l’un des spectacles les plus vus sur Netflix. Les fans attendent le prochain depuis la sortie de la première saison. Des sources confirment que la saison 2 sera publiée.

Date de sortie de la saison 2 de The Witcher

La prochaine saison sortira en 2021. La date exacte de sortie de l’émission n’a pas encore été annoncée. En outre, la production a été arrêtée en raison de l’épidémie de pandémie. De nombreux grands projets ont été retardés en raison de l’épidémie de COVID-19.

– – –

Cependant, les fabricants confirment que la saison 2 sortira bientôt. La première saison de l’émission est sortie le 13 novembre 2019.

Opinion de célébrités sur The Witcher Season 2

Avant la sortie de la première saison, Lauren S. Hissrich a confirmé que la saison 2 sera produite. Récemment, dans une interview, Hissrich a déclaré que la série avait suscité l’intérêt de nombreuses personnes. De plus, il pense que la saison 2 mérite de se produire. Il pensait initialement que la saison 2 sortira en latte 2020.

Bien que gardez à l’esprit le récent événement de la pandémie, Hissrich a changé d’avis. Il affirme que la série peut sortir en 2021. Il assure également que le casting, l’équipe et les producteurs travaillent de leur mieux sur le projet à venir. De plus, ils ont du temps supplémentaire avant la sortie de l’émission. Leur équipe de production a utilisé ce temps de manière efficace et sage en travaillant dur sur la saison à venir.

Nous vous mettrons à jour avec les dernières nouvelles de la saison 2 dès que nous les recevrons.Pour plus de mises à jour sur The Witcher Saison 2, restez connecté à Honk News!

– – –