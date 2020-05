The Witcher Season 2 Date de sortie, distribution, intrigue, bande-annonce?

– Publicité –



The Witcher a été extrêmement populaire dans le monde de Netflix et en raison de sa grande base de fans dans les jeux avec la saison 2, il est devenu l’une des séries les plus regardées sur Netflix. Le genre mixte de fantaisie et d’aventure a soufflé l’esprit des téléspectateurs. La série a été diffusée en 2019 et sa saison 1 comptait huit épisodes pleins d’action.

Date de sortie de The Witcher Season 2?



La nouvelle saison devrait décrocher officiellement d’ici 2021. Hissrich, le créateur de l’émission, a déclaré: « Nous n’avons pas encore de date de lancement cible pour la saison 2, après 2021. » La meilleure partie est que le tournage avait commencé avant le verrouillage à Londres, en Écosse et en Europe de l’Est.

La distribution de The Witcher Saison 2

Le casting restera essentiellement le même que celui de la saison 1, de plus le dernier tweet de Kim Bodnia a révélé que Kim jouera le sorceleur aîné dans la saison 2. D’autres castings confirmés incluent Henry Cavill dans le rôle de Geralt, Anya Chalotra dans le rôle de Yennefer et Freya Allan dans le rôle de Ciri .

Rumeurs de la saison 2 de The Witcher

Le casting et l’équipe sont très attentifs aux critiques des fans et le rapport commun qu’ils ont reçu de la part des fans concernait une armure nilfgaardienne ridée. L’équipage veille désormais à y remédier au cours de la prochaine saison. L’armure de Nilfgaard sera totalement différente.

L’intrigue aura plusieurs rebondissements majeurs, espérons qu’elle sera aussi intéressante que la saison 1. Pour des nouvelles plus excitantes et des fuites incroyables Restez connecté et restez à l’écoute.

