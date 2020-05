The Witcher Season 2 Date de sortie, distribution et détail de la bande-annonce

– Publicité –



Mises à jour de The Witcher Season 2: The Witcher est de retour, les amis, et la deuxième saison se déroule. Après Game of Thrones, les fans ont continué avec un vide sans fin et des cœurs pleins de rage. Sa fin insatisfaisante les a rendus affamés de plus de fantasmes pour passer de cette tragédie.

La série provient de la série de livres du même nom de l’écrivain polonais Andrzej Sapkowski. Une série de jeux de rôle et d’action a été développée par CD Projekt Red et publiée par Atari sur Microsoft Windows. Découvrons tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la saison à venir.

Date de sortie de la saison 2 de The Witcher

Showrunner Lauren S Hissrich a confirmé que The Witcher avait été renouvelé le 13 novembre 2019, cinq semaines avant que la saison 1 ne nous ensorcelle le 20 décembre.

Malheureusement, il n’y a pas encore de date de sortie officielle pour la saison deux, et sans la magie de Yennefer pour nous guider, il est impossible de prédire précisément quand de nouveaux épisodes vont tomber, surtout compte tenu de tout ce qui se passe en ce moment.

Le tournage est au point mort dans la grande majorité des productions télévisuelles et cinématographiques, et on ne sait pas encore quand les caméras recommenceront à rouler.

Une source non identifiée proche de la production a confirmé à Deadline le 16 mars que la série serait fermée pendant deux semaines. Nous avons pris la décision, avec effet immédiat, de suspendre la production pendant deux semaines pendant cette période difficile… cela donnera à chacun le temps de prendre des décisions éclairées sur la façon d’aller de l’avant.

Netflix avait déjà fermé ses productions américaines à ce stade, faisant de The Witcher le premier spectacle Netflix tourné au Royaume-Uni à fermer.

Mais ce n’est pas que du malheur. Alors que nous attendons patiemment la deuxième saison, Netflix a également annoncé son intention de développer un film d’animation Witcher qui devrait nous mettre en appétit dans l’intervalle.

Qui impliquera-t-il?

Basé sur la première saison, voici une liste d’acteurs, qui reviennent pour reprendre leurs rôles pour The Witcher Saison 2:

Henry Cavill en tant que Geralt de Rivia

Freya Allan comme Ciri

Anya Chalotra comme Yennefer

Mimi Ndiweni comme Fringilla

Eamon Farren comme Cahir

MyAnna Buring en tant que Tissaia

Wilson Radjou-Pujalte comme Dara

Adam Levy comme Mousesack

Joey Batey comme Jaskier

Lars Mikkelsen comme Stregobor

Royce Pierreson Istredd

Nous verrons certainement de nouveaux personnages dans la deuxième saison. Les nouveaux acteurs incluent Yasen Atouras Coën Agnes Bjorn comme Vereena, Paul Bullion comme Lambert, Thue Posté Rasmussen comme Eskel, Aisha Fabienne Ross comme Lydia, Kristofer Hivju comme Nivellen et le récent diplômé Media Simson comme Francesca.

