The Witcher Saison 2 : ce détail dans la nouvelle bande-annonce qui ne passe pas

The Witcher sera de retour en décembre pour sa saison 2 très attendue, mais quelques moments de la nouvelle bande-annonce de Netflix ont déjà suscité l’inquiétude des téléspectateurs, qui ont commencé à partager leurs impressions.

Alors que les abonnés de Netflix attendent avec impatience le retour de The Witcher, les choix musicaux de la dernière promo de la série ont laissé certains spectateurs très dubitatifs quant aux nouveaux épisodes.

Les fans de The Witcher n’aiment pas la chanson thème de la dernière bande-annonce révélée par Netflix

Les fans ont en effet été déconcertés par l’apparition de Kanye West dans la récente bande-annonce de la deuxième saison, plusieurs téléspectateurs affirmant que le morceau de hip-hop emblématique donnait à la bande-annonce un ton étrange et ne correspondait pas aux thèmes de la série.

Kanye, qui s’appelle désormais légalement Ye, a collaboré avec Jay-Z, Rick Ross, Nicki Minaj et Bon Iver pour ce single, qui figure sur son célèbre album My Beautiful Dark Twisted Fantasy.

The Witcher - Saison 2 | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Cependant, les fans de The Witcher craignent que le morceau de rap classique ne laisse entrevoir un changement de direction radical pour la nouvelle saison, ce qui ne leur convient pas tout à fait.

“C’est une bande-annonce bien découpée avec des plans et des scènes superbes, mais le choix de la musique de la bande-annonce est terrible.”

“Je sais qu’il chasse des monstres, mais Jigga et Ye pour une bande-annonce de The Witcher, ça ne marche pas.”

Les téléspectateurs ont été particulièrement déçus après que la bande sonore de la première saison de la série Netflix soit immédiatement devenue iconique au lieu de se poursuivre pour la deuxième saison.

La musique de The Witcher était composée par le duo Sonya Belousova et Giona Ostinelli, dont le titre original Toss a Coin to Your Witcher est devenu un succès viral. Pourtant, l’incertitude règne quant à la raison pour laquelle l’ancienne bande-son n’est pas incluse dans la nouvelle saison.

Pour ceux qui ont envie de le ré-écouter, voici le titre original de The Witcher :