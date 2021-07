The Witcher : la raison pour laquelle Henry Cavill s’est rapidement adapté à son personnage

Depuis le début de la populaire série Netflix The Witcher, les téléspectateurs sont tombés amoureux de l’histoire de la série et de son acteur principal Henry Cavill. Cependant, comment a-t-il réussi à s’adapter si rapidement à son personnage ?

Tous les fans de The Witcher sont impatients de voir la deuxième saison de la série sur la plateforme de streaming Netflix, surtout de revoir l’acteur de Geralt, Henri Cavill. Mais pourquoi le public a-t-il tant aimé la performance de l’acteur ?

Lors d’une interview Henry Cavill révélait des détails sur sa transformation intense en Geralt. L’acteur a déclaré que le style de combat devait être unique et que c’était ce qu’il voulait garantir par rapport à ses œuvres précédentes.

“Je pense que son style unique est représenté dans le combat de Blaviken dans le premier épisode, j’ai travaillé très dur aux côtés de Wolfgang Stegemann et de l’équipe Eastwood Action.”

En fait, d’après les commentaires révélés par le casting de la série, Henry Cavill était pratiquement prêts pour son rôle, il n’avait donc qu’à changer de coiffure et de vêtements pour devenir le chasseur de monstres, Geralt.

Dans la série The Witcher, les combats à l’épée et la magie sont très fréquents, étant les premiers les plus pratiques de tous. C’est pourquoi l’acteur Henry Cavill s’entraînait intensivement pour s’assurer que son personnage prenait vie avec précision. Il a même été révélé qu’il utilisait des pages du Tom Cruise pour pouvoir réaliser les cascades.

L’acteur a également révélé qu’en plus de l’apparence physique et de la capacité à se battre, de petites phrases ont été ajoutées pour donner une particularité unique au personnage avec son acteur et pour pouvoir accrocher les téléspectateurs avec la série.

Actuellement Netflix a dévoilé la première vidéo promo de la saison 2 de The Witcher. Et bien qu’aucune date de sortie officielle n’a été annoncée, la bande-annonce a ravi les télespectateurs.