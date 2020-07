The Witcher obtient une émission Netflix en six parties en direct

Si vous êtes fan de l’émission The Witcher de Netflix, vous avez de la chance – il y a une toute nouvelle série basée sur l’univers créé par l’auteur Andrzej Sapkowski en cours de route. Intitulée The Witcher: Blood Origin, la série «spin-off» vient d’être annoncée sur Twitter et explorera le monde de The Witcher plus d’un millénaire avant l’époque de Geralt of Rivia.

Comme révélé par NXonNetflix et les chaînes Twitter de l’émission The Witcher, l’émission à venir sera une «série en six parties en direct de The Witcher spin-off de Declan de Barra et Lauren Schmidt Hissrich», avec Hissrich étant le producteur exécutif et le showrunner de Netflix. Le sorceleur. « 1200 ans avant Geralt de Rivia, les mondes des monstres, des hommes et des elfes ont fusionné en un seul, et le premier Witcher est apparu », donne le tweet en guise de synopsis.

De plus, Hissrich a tweeté à propos de l’émission, affirmant que c’était « le secret le plus difficile à garder! » et qu’elle a voulu plonger plus profondément dans «le mythe et la tradition du continent» depuis longtemps. De plus, il semble que l’auteur, Sapkowski lui-même, soit également impliqué dans la série d’une manière ou d’une autre.

Un utilisateur a demandé s’il était impliqué, ce à quoi Hissrich a confirmé: «Enfer oui». Cependant, il n’est pas clair dans quelle mesure il pourrait être lié à la production de la série pour le moment.

Vous êtes-vous déjà demandé comment le premier Witcher est né? Annonce de The Witcher: Blood Origin, une série en 6 parties, action en direct The Witcher spin-off, se déroulant dans les 1200 ans avant son histoire. Présenté par Declan de Barra et Lauren Schmidt Hissrich. https://t.co/He0LIILHbv – The Witcher (@witchernetflix) 27 juillet 2020

Declan de Barra a également été impliqué dans l’émission existante The Witcher, écrivant le quatrième épisode de la première saison, « Des banquets, des bâtards et des enterrements », et serait également en train d’écrire pour la deuxième saison, selon Redanian Intelligence.

Sapkowski sur #TheWitcher – Blood Origin: « C’est merveilleux de voir comment, comme dans le plan original, le monde de The Witcher s’agrandit. » https://t.co/TlYqmKWbXr – r / NetflixWitcher (@netflixwitcher) 27 juillet 2020

Au-delà de ces détails, il y a encore peu de choses révélées sur la série, mais j’espère que nous en entendrons plus dans un avenir pas trop lointain. Que nous puissions le voir frapper nos écrans de sitôt est également un peu en suspens en ce moment, étant donné que la saison 2 de The Witcher a été fermée en raison de l’épidémie de COVID-19, bien qu’il semble qu’elle redémarre Maintenant, nous croisons les doigts, nous pourrons bientôt revenir dans le monde de The Witcher (s) – d’autant plus qu’il y a aussi ce film animé Netflix The Witcher sur le chemin. Charmant.