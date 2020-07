‘The Witcher: date de sortie, distribution, intrigue, toutes les mises à jour

Une série préquelle à The Witcher appelée The Witcher: Netflix a commandé Blood Origin. La série fantastique à succès, qui met en vedette Henry Cavill dans le rôle de Geralt of Rivia, a fait ses débuts sur la plate-forme l’année dernière – bien que la nouvelle série se déroule dans un monde elfique 1200 ans avant le spectacle principal. Il racontera l’histoire de l’origine du premier Witcher et les événements qui ont conduit à la «conjonction des sphères», où «les mondes des monstres, des hommes et des elfes ont fusionné en un seul». Blood Origin sera en six parties et sera supervisé par le scénariste / producteur superviseur de The Witcher, Declan de Barra, tandis que Lauren Schmidt Hissrich agira en tant que productrice exécutive. L’auteur de Witcher Andrzej Sapkowski agira en tant que consultant créatif. «En tant que fan de fantaisie depuis toujours, je suis plus que ravi de raconter l’histoire de The Witcher: Blood Origin», a déclaré de Barra dans un communiqué. «Une question me brûle depuis que j’ai lu pour la première fois les livres de The Witcher: à quoi ressemblait vraiment le monde elfique avant l’arrivée cataclysmique des humains? «J’ai toujours été fasciné par la montée et la chute des civilisations, la façon dont la science, la découverte et la culture s’épanouissent juste avant cette chute. Combien de vastes pans de connaissances sont perdus à jamais en si peu de temps, souvent aggravés par la colonisation et une réécriture de l’histoire. Je ne laisse derrière moi que des fragments de l’histoire vraie d’une civilisation. «The Witcher: Blood Origin racontera l’histoire de la civilisation elfique avant sa chute, et surtout révélera l’histoire oubliée du tout premier Witcher. Netflix prépare également un autre spin-off de Witcher sous la forme de The Witcher: Nightmare of the Wolf, un film d’animation qui racontera l’histoire d’origine de Vesemir, le mentor et la figure paternelle de Geralt of Rivia. «Bien avant d’être le mentor de Geralt, Vesemir commence son propre voyage en tant que sorceleur après que le mystérieux Deglan le revendique à travers la loi de la surprise», indique le synopsis du film. Le message ‘The Witcher: Date de sortie, distribution, intrigue, toutes les mises à jour est apparu en premier sur World Top Trend.

