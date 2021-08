The Witcher : Blood Origin : Voici les 10 acteurs qui rejoignent le casting de la série

Alors que The Witcher doit lancer sa deuxième saison en décembre, le tournage de la préquelle The Witcher : Blood Origin avance et élargit son casting. Nous vous disons quels sont les dix acteurs qui rejoignent le casting.

Les fans du drame fantastique The Witcher, avec Henry Cavill dans le rôle principal, auront droit à la saison 2 de la série, qui sera lancée sur la plateforme de streaming Netflix le 17 décembre 2021, comme indiqué précédemment.

Tout est prêt pour que Geralt de Riv se rende enfin, aux côtés de la princesse Ciri, à l’école des sorciers dans la forteresse de Kaer Morhen, lorsque les prochains épisodes seront diffusés sur la plateforme. Pendant ce temps, le préquel de la série, The Witcher : Blood Origin, est toujours en train de tourner ses premiers épisodes et d’ajouter de nouveaux membres au casting des personnages.

Récemment, Netflix a annoncé l’ajout de 10 nouvelles stars au casting de Blood Origin. Cette nouvelle fait suite aux informations selon lesquelles Sophia Brown et Michelle Yeoh joueront dans le préquel aux côtés de l’acteur Laurence O’Fuarain.

Rappelons que The Witcher: Blood Origin se déroulera 1200 ans avant les événements de The Witcher de Geralt de Riv, et montrera à quoi ressemblait le monde avant que le personnage d’Henry Cavill ne commence à l’explorer.

La nouvelle série comptera un total de six épisodes dont le premier volet montrera l’événement appelé “Conjonction des sphères”, dans un monde où coexistent monstres, humains et elfes. Le drame révélera également comment le premier sorcier est apparu.

Netflix a annoncé l’ajout de 10 nouveaux membres au casting du prequel The Witcher : Blood Origin.

La première saison de The Witcher : Blood Origin comprendra un grand nombre de personnages. Netflix a révélé sur son compte officiel que les nouveaux venus sont :

Mirren Mack dans le rôle de Merwyn,

Lenny Henry dans le rôle de Balor,

Jacob Collins-Levy dans le rôle d’Eredin,

Lizzie Annis dans le rôle de Zacaré,

Huw Novelli dans le rôle de Frère Mort,

Francesca Mills dans le rôle de Meldof,

Amy Murray dans le rôle de Fenrik,

Nathaniel Curtis dans le rôle de Brían,

Zach Wyatt dans le rôle de Syndril

et Dylan Moran dans le rôle d’Uthrok One-Nut.

En plus d’annoncer l’ajout des nouveaux membres du casting, l’émetteur a partagé une mise à jour sur l’équipe en coulisses qui rendra possible le développement du préquel The Witcher : Blood Oringin. Sarah O’Gorman et Vicky Jewson ont également rejoint le groupe en tant que directrices. Declan de Barra sera producteur exécutif et showrunner, Lauren Schmidt Hissrich et Matt O’Toole producteurs exécutifs, et Andrzej Sapkowski sera à bord en tant que consultant créatif sur la série.