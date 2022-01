The Witcher : l’acteur de Jaskier raconte avoir vécu un cauchemar sur le tournage

The Witcher est de retour après une longue absence des écrans. Le drame fantastique de Geralt de Riv a enthousiasmé tout le monde avec sa nouvelle histoire, mais l’acteur de Jaskier est le seul à avoir vécu un moment terrifiant sur le plateau de la saison 2.

The Witcher a été créé sur Netflix en décembre 2019, et depuis lors, les fans ont dû attendre longtemps les épisodes de la saison 2, qui est finalement sorti le 17 décembre 2021. La série a ramené Geralt de Riv (Henry Cavill) dans une nouvelle aventure avec Cirilla de Cintra (Freya Allan) lors de son grand voyage à Kaer Morhen, l’école des sorcières.

Attention, spoilers sur la saison 2 dans la suite de l’article

Les fans de la fiction The Witcher ont pu voir Geralt de Riv utiliser une fois de plus ses capacités lors du périlleux voyage avec Ciri alors qu’ils se dirigeaient vers la forteresse de la montagne, mais en réalité, c’est un autre acteur de la série fantastique qui a vécu un moment terrifiant sur le plateau.

Depuis la première diffusion de The Witcher sur Netflix, les fans ont fait la connaissance de Jaskier, le personnage amusant joué par Joey Batey. L’acteur était de retour avec la deuxième saison de la série inspirée des livres de l’écrivain polonais Andrzej Sapkowski, et l’histoire de son personnage n’était certainement pas moins comique que dans le premier volet.

Joey Batey as Jaskier in season 2 of the Witcher (2021) pic.twitter.com/iaQ75JRxud

— Joey Batey Photos 🖤 (@JoeyBateyPhotos) January 6, 2022