The Witcher 4 officiellement annoncé : une nouvelle saga en cours de développement

CD Projekt Red a annoncé qu’un nouveau jeu de la série The Witcher est en développement, que l’on pense être le 4, donnant le coup d’envoi de ce qui pourrait être une nouvelle saga de jeux Witcher.

The Witcher 3 : Wild Hunt a été lancé en 2015, mais la série a reçu de nouveaux jeux vidéo au cours des dernières années, comme Thronebreaker : The Witcher Tales, et la franchise dans son ensemble a fait un saut réussi à la télévision en live-action, sous la forme de la série The Witcher de Netflix.

Il y a eu beaucoup de spéculation concernant une nouvelle entrée dans la série de jeux vidéo The Witcher. Le lancement catastrophique de Cyberpunk 2077 et la vague de presse négative ont fait croire que CDPR annoncerait un nouveau jeu de la série The Witcher pour tenter de reconquérir une partie du public mécontent du lancement du jeu. Le succès croissant de la série télévisée The Witcher signifiait également qu’un nouveau jeu vidéo serait une bonne idée, afin de capitaliser sur le nouveau public de la franchise.

Le site officiel de la série de jeux vidéo The Witcher a annoncé l’arrivée d’un Witcher 4, présenté comme une « saga », ce qui pourrait faire penser à de multiples sorties à l’avenir. Il a été confirmé que ce nouveau titre utilisera Unreal Engine 5, dans le cadre d’un accord pluriannuel avec Epic Games, ce qui conduira à d’autres jeux dans le futur qui utiliseront d’éventuelles itérations d’Unreal Engine. Un morceau d’art clé a été publié, montrant un médaillon Witcher avec des yeux rouges, partiellement enterré sous la neige. Aucun autre détail sur le jeu n’a été communiqué, comme les dates de sortie potentielles.

Malheureusement pour les fans de The Witcher, les détails sur le jeu sont rares, bien que le choix des mots utilisés pour décrire le futur jeu Witcher soit intéressant. Le prochain titre donnera le coup d’envoi d’une nouvelle saga pour la franchise, ce qui pourrait signifier que les joueurs ne verront pas les personnages Witcher de retour comme Ciri, ou peut-être même Geralt de Riv. Tout cela n’est pas clair pour l’instant, mais CDPR a déjà déclaré que la trilogie était destinée à n’être que cela, une trilogie, ce qui pourrait signifier qu’il est temps pour une aventure mettant en scène des héros différents.

Les jeux vidéo The Witcher utilisent le même cadre et de nombreux personnages des romans The Witcher, mais ils racontent leur propre histoire.

En tant que tels, les développeurs de la nouvelle saga sont libres de commencer un nouveau récit épique au-delà de celui de Ciri et de la Chasse sauvage. The Witcher 4 peut également terminer les intrigues non résolues des anciens jeux. Les fans devront peut-être attendre un peu pour en savoir plus, mais il semble que les sorciers reviendront dans le monde des jeux vidéo dans les prochains opus de la série The Witcher.