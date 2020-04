The Willoughbys: Critique du film, détail du casting et du complot – À savoir avant de le regarder

– Publicité –



The Willoughbys: Critique du film – Basé sur un livre de Lois Lowry, « The Willoughbys », un nouveau film d’animation maintenant disponible sur Netflix, est une parodie d’histoires classiques pour enfants « à l’ancienne » où des choses terribles se produisent, des bébés sont abandonnés, des parents perdus depuis longtemps se présentent et des nounous soignez les gamins.

Pourtant, d’une manière ou d’une autre, une fin heureuse et une ou deux leçons émergent toujours du chaos.

Visuellement, le film est magnifique. Le CG stylisé rappelle les films en stop motion. Les conceptions et les arrière-plans des personnages semblent avoir été assemblés à partir de matériaux d’artisanat. La façon dont les personnages et la caméra se déplacent évoque la sensation légèrement plus saccadée de l’animation en stop-motion, avec des images retirées pour obtenir l’effet. Le film rend un monde décalé, parfait pour un conte exagéré inspiré d’un livre de contes.

Le soin apporté à l’artisanat s’étend de l’animation aux charmants dessins de personnages. La famille Willoughby est rendue grêle et presque effrayante de Tim-Burton, tandis que la nounou de Maya Rudolph est fondamentalement stylisée comme un cœur géant, représentant l’amour et la plénitude qu’elle apporte dans la vie des enfants.

Bien que les conceptions des personnages soient bien pensées, elles ont également de riches arcs et des histoires et des jeux de voix qui portent le film.

Je crois que les enfants qui grandissent en regardant The Willoughbys seront plus disposés à embrasser les différences et à comprendre que ce qu’ils font compte plus que leur lieu de naissance.

En dépit d’être un film pour enfants, le réalisateur Kris Pearn ne manque pas de montrer le côté toxique de la pression causée par la lignée et les points pleins pour sa représentation des homosexuels et des noirs. Les enfants de cet univers ne font pas de blagues gays lorsqu’ils voient des couples de même sexe et bien que nous voyions un grand nombre de personnages noirs, aucun d’entre eux n’est montré comme un escroc.

L’aventure culminante, qui comprend un dirigeable géant aux bonbons crachant un jet arc-en-ciel, sera passionnante pour les jeunes téléspectateurs car bien que Nanny et le commandant Melanoff soient impliqués, ce sont les enfants intrépides qui ouvrent la voie.

Et même dans leur moment de malheur, la solidarité des enfants ne faiblit jamais, capturée dans la charmante chanson de Jane, « I Choose You ». Il est également rafraîchissant que le film reste fidèle à la nature vraiment irrémédiable des parents de Willoughby. Mais leur conclusion est plus susceptible de générer des rires que des traumatismes.

La découverte par les enfants de la joie d’appartenir à une famille alternative donne à The Willoughbys un soupçon de douce subversivité, sans parler d’une approbation bienvenue de l’inclusivité. Le film de Pearn ne fournit pas la montée émotionnelle émouvante d’une entrée Pixar de haut niveau, mais c’est un remontant joyeux.

