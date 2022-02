The Wilds saison 2 : on connait enfin la date de sortie de la suite de la série Amazon Prime Video

Amazon Prime Video annonce que la saison 2 de The Wilds sortira le 6 mai, après le final de la saison 1 du drame de science-fiction en 2020, il y a plus d’un an.

Amazon Prime Video a dévoilé la date de sortie de la saison 2 de The Wilds, une série dramatique pour jeunes filles. La série suit un groupe de filles qui luttent pour survivre sur une île déserte après avoir été victimes d’un mystérieux accident d’avion.

En tentant de s’échapper, les filles découvrent qu’une scientifique malhonnête nommée Gretchen Klein (Rachel Griffiths) est à l’origine du crash dans le cadre d’une expérience tordue. La première saison de ce drame de science-fiction a obtenu une note de 92 % sur Rotten Tomatoes, et maintenant, Prime Video se prépare à régler les derniers détails avec la saison 2 de The Wilds.

Amazon Prime Video a annoncé sur Instagram, par le biais d’une chasse au trésor inspirée de la jungle, que la saison 2 de The Wilds sera lancée le 6 mai. La première saison est sortie fin 2020, les fans ont donc attendu plus d’un an pour savoir si et comment la bande de filles à forte tête s’échappera de l’île. De plus, il n’a pas encore été expliqué le raisonnement derrière les expériences inhumaines.

Les jeunes femmes de The Wilds seront de retour, notamment les stars Sophia Ali, Sarah Pidgeon, Jenna Clause, Erana James, Mia Healey, Helena Howard, Reign Edwards et Shannon Berry. Tout en reprenant là où la saison 1 s’est arrêtée, il y aura également une expérience parallèle avec un groupe de garçons. Prime Video a précédemment annoncé que les membres du groupe de garçons dans The Wilds seront Alex Fitzalan, Aidan Laprete, Charles Alexander, Miles Gutierrez-Riley, Nicholas Coombe, Reed Shannon, Tanner Ray Rook et Zack Calderon.

Les fans n’auront plus qu’à attendre quelques mois pour voir quelles aventures inattendues attendront la saison 2. Le synopsis d’Amazon Prime pour la prochaine saison de The Wilds est le suivant : « La saison 2 de The Wilds continuera à suivre les épreuves déchirantes d’un groupe d’adolescentes échouées sur une île déserte, et elles ne se sont pas retrouvées là par accident – elles ont été secrètement recrutées dans une expérience sociale élaborée.

La nouvelle saison accentue le drame en révélant que les filles ne sont pas les seules à être étudiées… il y a un nouveau groupe de sujets, une île d’adolescents, qui doivent également lutter pour leur survie sous l’œil vigilant du maître des marionnettes de l’expérience ».