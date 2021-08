The White Lotus : récap et explication de l’épisode 3

The White Lotus est une comédie satirique sur le comportement humain. L’épisode 3 traite de diverses facettes du sexe. Mark (Steve Zahn) a du mal à accepter les informations récemment acquises sur la vie sexuelle de son défunt père. Face à des doutes sur sa décision d’épouser Shane (Jake Lacy), Rachel (Alexandra Daddario) se demande si son nouveau mari s’intéresse à des choses au-delà de l’intimité physique. Le statut asexué de la vie conjugale de Mark et Nicole (Connie Britton) est énoncé. Armond (Murray Bartlett) tente en vain de séduire l’un des employés. Olivia (Sydney Sweeney) voit Paula (Brittany O’Grady) avoir des relations sexuelles avec le busboy, et Quinn découvre que le monde existe au-delà des appareils intelligents et de la pornographie. Voici tout ce que vous devez savoir sur la fin de l’épisode 3 de The White Lotus.

Attention spoilers dans la suite de l’article

Récap The White Lotus épisode 3

Encore sous le choc des révélations sur son père, Mark passe le troisième jour de leurs vacances soit dans un silence abasourdi, soit dans une stupeur ivre. Le voyant dans cet état, Quinn lui dit que ce serait une mauvaise idée de suivre les instructions de plongée, mais Mark écarte ses inquiétudes. Plus tard, il rencontre Rachel au bar. Se battant contre ses propres insécurités, Rachel demande à Mark comment lui et Nicole ont gardé l’étincelle de leur relation en vie, l’incitant à répondre que bien que l’amour entre lui et sa femme soit là, l’étincelle a disparu depuis longtemps de leurs 22 ans. relation.



Voulant montrer à sa femme qu’il peut être assez romantique, Shane tend une branche d’olivier à Armond et lui demande d’organiser un dîner aux chandelles pour lui et Rachel, ne réalisant pas que même s’il est d’humeur à laisser la querelle s’en aller, Armond est ‘t. Le directeur de l’hôtel convainc Shane d’emmener Rachel dîner aux chandelles au coucher du soleil sur le bateau affrété censé emmener Tanya (Jennifer Coolidge), afin qu’elle puisse plonger les cendres de sa mère dans la mer.

Après avoir été sobre pendant plusieurs années, la pression d’être le directeur du Lotus Blanc et de danser au gré des caprices des riches et des puissants a finalement atteint Armond, et il a commencé à utiliser des drogues de la réserve qui appartenait à l’origine à Olivia et Paula.

Fin de l’épisode 3 de White Lotus : pourquoi Tanya ne disperse-t-elle pas toutes les cendres de sa mère ?

Tanya est présentée dans la série comme une personne émotionnellement volatile. Sa relation avec sa mère exigeante a manifestement eu un impact négatif sur elle, et elle a grandi pour chercher du réconfort auprès de toutes les sources possibles. C’est pourquoi ses relations passées n’avaient pas duré longtemps, car ses petits amis de l’époque pensaient probablement qu’elle s’était trop attachée trop rapidement. Pendant son séjour au Lotus Blanc, Tanya fait la connaissance de Belinda. Après que ce dernier l’a aidée avec son mal de dos, Tanya s’affirme fortement et efficacement dans la vie de Belinda. Elle déclare même qu’elle aidera Belinda à ouvrir son propre salon.



Avec l’aide d’Armond, Tanya affrète un bateau pour disperser les cendres de sa mère. Cependant, lorsqu’elle commence à jeter les cendres dans la mer, elle s’effondre émotionnellement devant Belinda, Shane et Rachel. Elle se rend compte qu’elle n’est pas encore prête à se séparer de sa mère. Alors, elle remet les cendres restantes dans la boîte et retourne à l’hôtel. La scène se veut comique, surtout parce que le public en est témoin du point de vue de Shane. Cependant, il y a un élément tragique indéniable que Coolidge démontre avec brio à travers sa performance délibérément exagérée.

Quinn change-t-il pour le mieux ?

Oui, on dirait qu’il l’est. Lorsque Quinn arrive à Hawaï, il semble être un joueur reclus qui préfère passer toutes ses vacances à regarder un écran. Sa sœur et Paula en profitent, le forçant d’abord à dormir dans la cuisine, puis l’incitant à passer les nuits à la plage. Dans l’épisode 3, lorsque Quinn se réveille, il découvre que les marées ont détruit tous ses appareils électroniques. Sans avoir accès à un téléphone, une tablette ou un ordinateur portable, Quinn passe toute la journée à s’agiter. Finalement, il convainc Mark de lui donner son téléphone. Cependant, cette nuit-là, il choisit de regarder la mer et non la pornographie, et la beauté primitive de la première retient son intérêt de telle manière qu’il oublie complètement la seconde.

The White Lotus est disponible en streaming sur OCS. Un nouvel épisode est diffusé chaque lundi. La série est également disponible sur Amazon Prime Video.