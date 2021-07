The White Lotus : récap et explication de l’épisode 2

The White Lotus résonne avec la même énergie que n’importe quel roman d’Agatha Christie de premier ordre. Il est rempli à ras bord de personnages aux multiples facettes et de scènes inconfortables. Et le public est conscient qu’un meurtre se profile à l’horizon. Dans l’épisode 2, intitulé Un jour nouveau, la querelle entre Armond (Murray Bartlett) et Shane (Jake Lacy) continue de se détériorer.

Après avoir découvert qu’il n’a pas de cancer, Mark (Steve Zahn) tente résolument de renouer avec sa famille. Rachel (Alexandra Daddario) et Nichole (Connie Britton) découvrent des choses particulièrement désagréables l’une sur l’autre. Olivia (Sydney Sweeney) et Paula (Brittany O’Grady) perdent leur cachette de drogue. Et Tanya (Jennifer Coolidge) fait une offre lucrative à Belinda (Natasha Rothwell). Voici tout ce que vous devez savoir sur l’épisode 2 de The White Lotus.

Attention spoilers dans la suite de l’article

Récap The White Lotus épisode 2

Olivia et Paula semblent avoir apporté avec elles en vacances une étagère entière de médicaments. Après s’être défoncées avec l’une d’entre elles, elles perdent leur cachette, qui se retrouve dans le bureau d’Armond. Au lieu de les remettre, Armond les cache dans son bureau. Depuis l’arrivée de Shane à la station hawaïenne, Armond n’a pas réussi à se détendre. Certes, d’autres facteurs y ont contribué, notamment l’accouchement de Lani dans son bureau. Mais sa rivalité avec Shane a été la plus grande source de stress. Mark apprend de son médecin qu’il n’a pas de cancer des testicules et commence à croire qu’il a eu une seconde chance dans la vie. Il parle à son fils de son défunt père, affirmant que cela a été une source de grande tristesse pour lui que Quinn (Fred Hechinger) n’ait pas pu rencontrer son grand-père.

Se sentant étouffée par le comportement autoritaire de Shane concernant sa carrière et son refus de laisser tomber la question de la chambre, Rachel demande conseil à Nicole. Leur conversation se passe bien jusqu’à ce que Nicole découvre que Rachel a écrit un article dans le passé qui l’a dépeinte (Nicole) sous un jour peu flatteur. Ce soir-là, Mark apprend des vérités surprenantes sur son père. Pendant ce temps, Tanya et Belinda dînent ensemble, et la première propose de parrainer Belinda si elle décide un jour de créer son propre salon de massage. Armond termine sa journée en prenant une des pilules de la cachette.

Fin de The White Lotus épisode 2 : Qu’est-ce que Mark a appris de son oncle ?

Comme Mark le révèle à son propre fils, il a grandi en idolâtrant son père, qu’il croyait mort d’un cancer. C’est pourquoi il pensait avoir un cancer des testicules lorsqu’il en a remarqué les symptômes. Cependant, il s’avère finalement qu’il s’agit d’un virus. Lorsqu’il était en mode panique, l’un des appels téléphoniques qu’il a passés était destiné au frère de son père. La deuxième nuit de son séjour à l’hôtel White Lotus, son oncle le rappelle.

Après avoir raconté à l’homme âgé sa peur du cancer, Mark évoque son père. C’est alors que son oncle lui révèle que son père est mort du sida. Le père de Mark a apparemment mené une double vie. D’une part, il était un père strict et un père de famille dévoué. D’autre part, il avait adopté un style de vie sauvage impliquant des relations sexuelles avec de multiples partenaires masculins, ce qui lui a valu de contracter le sida.

Que se passe-t-il entre Olivia et Paula ?

Olivia semble être influencée (entichée ?) par Paula et essaie de faire en sorte que les vacances de l’autre fille soient aussi agréables que possible, parfois même au détriment de sa propre famille. Peu après son arrivée à l’hôtel, elle oblige Quinn à passer la nuit dans la cuisine exiguë. La deuxième nuit, Nicole demande aux filles de partager le salon avec Quinn. Mais dès qu’elle entre dans la chambre, Quinn, agitée, part passer la nuit sur la plage. Olivia a vu Paula flirter avec un serveur à l’hôtel et interroge l’autre fille à ce sujet. Paula semble évasive, mais Olivia choisit de laisser tomber l’affaire pour le moment.

Les deux filles ont cet étrange air de supériorité que seule la combinaison de la jeunesse et de l’ignorance peut apporter. Leurs hypothèses initiales sur les gens se révèlent régulièrement fausses, mais elles ne semblent pas avoir la clairvoyance ou l’humilité d’en tirer des leçons. Dans l’épisode 1, elles font sentir Rachel horriblement mal après que cette dernière ait pris l’initiative de leur parler. On a l’impression que les deux filles punissent Rachel pour s’être immiscée dans leur espace. Mais maintenant, avec le lien qui se développe entre Paula et le serveur, Olivia pourrait se sentir aliénée et s’emporter. Il y aura donc probablement une forme de conflit entre ces deux-là plus tard dans la série.

The White Lotus est disponible en streaming sur OCS. Un nouvel épisode est diffusé chaque lundi. La série est également disponible sur Amazon Prime Video.