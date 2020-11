The Weeknd en tête d’affiche du spectacle de mi-temps du Super Bowl 2021

2020-11-12 19:00:05

The Weeknd devrait faire la une du spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2021, qui aura lieu le 7 février à Tampa Bay, en Floride.

The Weeknd devrait faire la une du spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2021.

Le hitmaker de « Starboy » a décroché la fente de performance très convoitée pour le Super Bowl de l’année prochaine, qui le verra monter sur scène lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl LV, qui aura lieu le 7 février à Tampa Bay, en Floride.

Dans un communiqué, The Weeknd – dont le vrai nom est Abel Tesfaye – a déclaré: « Nous grandissons tous en regardant les plus grands artistes du monde jouer le Super Bowl et on ne peut que rêver d’être dans cette position. Je suis honoré, honoré et ravi de soyez le centre de cette tristement célèbre étape cette année.

Il a également partagé la nouvelle avec ses fans sur Twitter, où il a écrit: «se produisant sur la scène emblématique. rendez-vous 02/07/21 @pepsi #pepsihalftime #SBLV (sic) »

Tandis que Jay-Z – qui est chargé par la NFL de conseiller sur les événements musicaux – a félicité The Weeknd pour son «caractère unique», qui, il l’espère, apportera une «performance extraordinaire» au Super Bowl.

Il a déclaré dans un communiqué de presse: « The Weeknd a introduit un son qui lui est propre. Son caractère unique et émouvant a défini une nouvelle génération de grandeur dans la musique et l’art. C’est un moment extraordinaire dans le temps et le Pepsi Super Bowl LV Halftime Show se déroule. être une expérience extraordinaire avec un interprète extraordinaire.

Le spectacle de la mi-temps devrait être produit par DPS avec Roc Nation de JAY-Z et Jesse Collins en tant que producteurs exécutifs.

Hamish Hamilton, qui a dirigé toutes les émissions à la mi-temps depuis The Who en 2010, dirigera également la performance du chanteur « Can’t Feel My Face ».

Brian Rolapp, directeur des médias et des affaires de la NFL, dans un communiqué: «Nous sommes ravis que The Weeknd se joigne à nous à Tampa Bay sur la scène de la mi-temps Pepsi. Les performances du Halftime Show ont une histoire d’excellence et de créativité et nous avons hâte de voir ce que il apportera au Super Bowl LV. »

Au moment de la rédaction de cet article, on ne sait pas comment le Super Bowl et son émission de mi-temps se dérouleront au milieu de la pandémie de coronavirus en cours, bien que la NFL ait annoncé précédemment que seulement 20% des sièges seront occupés.

Mots clés: The Weeknd, Abel Tesfaye, Back to Feed