The Weekly Authority: Trucs et astuces du Black Friday, ce que nous utilisons et plus

Les nouveaux Mac M1 atteignent des objectifs assez importants pour Apple: des performances incroyables à la limite des puces même à faible consommation, écrasant la concurrence d’Intel et d’AMD et se préparant à dominer les autres ordinateurs portables en termes de performances et de durée de vie de la batterie. Une grande étincelle pour les processeurs basés sur Arm sur ordinateur de bureau pourrait être la chance pour Qualcomm et Google (qui selon la rumeur travailleraient sur ses propres puces) d’intensifier la mobilité (18 novembre 2020).

Huawei a séparé Honor et l’a vendu à un grand consortium chinois. Seuls des détails limités ont émergé sur ce que tout cela signifie, mais un prix de 15 milliards de dollars indique beaucoup d’espoir pour plus de ventes de smartphones. Honor a confirmé par la suite qu’il travaillerait avec «des partenaires pour continuer à fournir des mises à jour de sécurité et un service après-vente pour les smartphones existants et ceux qui sont actuellement en vente». Encore beaucoup d’inconnues. Aura-t-il accès au matériel ou aux logiciels Huawei? Recouvrera-t-il l’accès aux services Google Mobile? (16 novembre 2020).

Le Google Pixel 4a dans Barely Blue (pour un temps limité) a surpris cette semaine, étant donné que tous les rapports indiquaient que Google l’avait tué. Ce n’est certainement pas un grand fan d’appareils qui ne proposent de belles options de couleurs qu’après que les premiers utilisateurs se sont lancés, mais je laisserai celui-ci passer: le Pixel a déjà été massivement retardé (16 novembre 2020).

Amazon vend maintenant des médicaments sur ordonnance en ligne (Business Insider) est un gros problème cette semaine, en particulier avec des réductions pour les membres Prime pour les personnes qui paient sans assurance. La santé est énorme et l’accent mis par Amazon sur le service client pourrait signifier de bonnes choses pour le secteur au sens large. Cela dit, Amazon ressemble davantage à Buy n Large, si vous obtenez la référence Wall-E (17 novembre 2020).

Il y avait de grosses fuites autour du prochain produit phare OnePlus 9. Les premiers étaient des rendus de la conception via OnLeaks, avec Steve Hemmerstoffer révélant des rendus CAO du produit phare tout verre 2021 à Voix. Le rapport a fixé une date de lancement en mars 2021 et a abandonné des spécifications telles qu’un écran de 6,7 pouces avec un trou de perforation en haut à gauche, avec la conception en verre incurvé à revenir. Le ton général? Un mélange de designs 8 Pro et 8T, rien de sauvage.

Ajouter à l’actualité OnePlus 9 est 91Mobiles avec une fuite de détails sur les spécifications de l’appareil photo, y compris un capteur principal de 48MP avec une sortie de 12MP et une distance focale de 6 mm, plus un capteur ultra grand angle de 48MP, à partir de l’objectif 16MP du 8T. Il y a aussi une «image en direct» du module caméra mais la prudence est de mise ici, étant donné que personne ne sait vraiment ce qui se passe avec les prototypes finaux (21 novembre 2020).

Le premier téléphone avec appareil photo intégré de Samsung pourrait être livré avec le Galaxy Z Fold 3, pour donner à l’écran pliable un aspect tout écran, probablement avec une légère baisse des performances de l’appareil photo selfie. Étant donné que vous pouvez prendre des selfies avec les caméras arrière et vous voir sur l’écran avant, tout cela a trop de sens (19 novembre 2020).

Le N100 ne le fait tout simplement pas de manière convaincante, et l’iPhone 12 Mini a convaincu un fan de petits téléphones cette semaine:

Test du OnePlus Nord N100: Oh mon Dieu. Les compromis sur la caméra, le design et les performances sont trop importants. Dépensez un peu plus pour obtenir bien plus pour votre argent. – Ryan Thomas Shaw.

Un autre de nos critiques de la série iPhone 12: Test de l’iPhone 12 Mini: Un téléphone puissant de la taille d’une pinte dans un monde où la plupart des téléphones phares deviennent un peu trop gros pour être manipulés facilement. – David Imel.

Avis Zepp Z: Une autre superbe montre intelligente de Huami, des fonctionnalités décentes, mais beaucoup trop chères, sur NFC et pas d’applications. – C. Scott Brown.

Le Black Friday, à venir cette semaine le 27 novembre, ressemble plus au Cyber ​​Monday cette année. Les offres sont davantage axées sur les achats en ligne, et toute l’extravagance est devenue une semaine complète, voire un mois – nous voyons déjà de nombreuses offres précoces. Il n’y a plus de règles.

Que faut-il savoir sur le Black Friday en 2020? Comment pouvez-vous vous préparer pour les grandes ventes de vacances? Qu’est-ce qui est affecté et qu’est-ce qui ne l’est pas? Correspondance des prix, politiques de retour prolongées, conseils et bien plus encore: voici notre guide pour obtenir une offre.

Offres en magasin

Certains magasins seront ouverts. Alors que les grands détaillants maintiennent leurs magasins physiques fermés le jour de Thanksgiving en 2020, le Black Friday, les magasins seront ouverts. Walmart et Best Buy ouvrent à partir de 5h du matin.

Étant donné la pandémie et le changement d’orientation vers les offres en ligne, nous nous attendons à ce que les offres spéciales «en magasin uniquement» soient extrêmement limitées.

Extensions de suivi des prix

Il existe une gamme d’extensions et de plugins de suivi des prix qui peuvent vous indiquer si une transaction est vraiment une bonne affaire.

Nous vous recommandons fortement d’obtenir une extension de suivi des prix au moins pendant vos achats pendant cette période.

Camelizer (de l’ancien fidèle CamelCamelCamel) et Keepa suivent tous les deux les prix sur Amazon, ce qui est très utile pour vérifier si vous obtenez réellement une bonne affaire et comment les prix changent d’un mois à l’autre.

J’utilise Camelizer et j’ai toujours apprécié CamelCamelCamel pour sa simplicité et son caractère indépendant.

Voici pourquoi CamelCamelCamel a également obtenu ce nom.

Pendant longtemps, j’ai suggéré d’éviter ou du moins de comprendre ce que les plugins de coupons comme Honey font avec vos données. Le meilleur moyen serait peut-être de n’utiliser la même chose que pendant la semaine du Black Friday.

Les meilleurs sites d’offres

Bien que nous ayons ce qu’il vous faut pour la technologie ici, les offres ne concernent pas seulement les nouveaux smartphones, écouteurs, téléviseurs et ordinateurs portables.

Des sites comme SlickDeals repèrent de bonnes affaires, mais les avantages vont plus loin: ce sont les forums de discussion et les commentaires où les offres, la valeur et les alternatives sont discutées.

Dealnews et Kinja offrent des services similaires, mais les forums ne sont pas aussi occupés.

Méfiez-vous des modèles spécifiques aux vacances

Les détaillants et les fabricants veulent toujours proposer une offre juteuse. Une astuce qu’ils utilisent parfois consiste à prendre des produits de grandes marques et à proposer des modèles modifiés à un prix moins cher, tout comme les produits ordinaires, mais avec quelques fonctionnalités laissées de côté.

Il y a une discussion intéressante sur Reddit à ce sujet expliquant comment cela peut fonctionner avec les téléviseurs, qui offrent d’énormes remises car ils regroupent des écrans de niveau inférieur ou suppriment le nombre de ports HDMI / USB pour atteindre des offres à prix réduit.

Tout est dans les numéros de modèle, alors gardez un œil sur si vous voyez une affaire trop belle pour être vraie et que le numéro de modèle n’apparaît pas dans les critiques ou chez d’autres détaillants.

Appariement des prix

Vous en apercevrez peut-être beaucoup, mais pas chez votre détaillant préféré. Vous pourrez peut-être changer cela avec la correspondance des prix. Mais il existe toujours des règles pour l’appariement des prix et les politiques sont généralement appliquées. Avoir votre preuve d’achat originale sous la main n’est que le début.

Détaillants normaux qui correspondent aux prix:

Cible : Une Garantie de Match de Prix qui est toujours valable pendant la période des Fêtes! Les directives de Target stipulent que le prix correspondra, avec une liste de limitations, y compris la correspondance uniquement avec certains détaillants en ligne. Les soldes des Fêtes, y compris le Black Friday, sont valables sur toutes les voies, jusqu’à la correspondance des prix du 24 décembre.

: Une Garantie de Match de Prix qui est toujours valable pendant la période des Fêtes! Les directives de Target stipulent que le prix correspondra, avec une liste de limitations, y compris la correspondance uniquement avec certains détaillants en ligne. Les soldes des Fêtes, y compris le Black Friday, sont valables sur toutes les voies, jusqu’à la correspondance des prix du 24 décembre. Meilleur achat: La garantie de correspondance des prix de Best Buy est un favori pour beaucoup, mais pendant cette période, cela semble presque impossible. Best Buy a une liste d’exclusion pour les articles à prix réduit pendant le Black Friday, et dans ses conditions générales de publicité Black Friday écrit ce qui suit: «La garantie de correspondance des prix ne s’applique pas aux … articles de nos concurrents en vente du dimanche avant Thanksgiving au lundi après Thanksgiving et n’est pas valable sur les achats antérieurs. «

La garantie de correspondance des prix de Best Buy est un favori pour beaucoup, mais pendant cette période, cela semble presque impossible. Best Buy a une liste d’exclusion pour les articles à prix réduit pendant le Black Friday, et dans ses conditions générales de publicité Black Friday écrit ce qui suit: «La garantie de correspondance des prix ne s’applique pas aux … articles de nos concurrents en vente du dimanche avant Thanksgiving au lundi après Thanksgiving et n’est pas valable sur les achats antérieurs. « Walmart: Surtout de mauvaises nouvelles ici. Walmart.com a une politique de correspondance des prix pour un article par client et par jour et ne s’applique qu’à certains détaillants en ligne. Il existe également une longue liste de restrictions et, malheureusement, il n’y a pas non plus de correspondance de prix sur les articles «liés au Black Friday et à la Cyber ​​Week», même en incluant les prix des événements avant le Black Friday.

Surtout de mauvaises nouvelles ici. Walmart.com a une politique de correspondance des prix pour un article par client et par jour et ne s’applique qu’à certains détaillants en ligne. Il existe également une longue liste de restrictions et, malheureusement, il n’y a pas non plus de correspondance de prix sur les articles «liés au Black Friday et à la Cyber ​​Week», même en incluant les prix des événements avant le Black Friday. Newegg: Black Friday Price Protection offre des remboursements automatiques. Il s’agit davantage d’une promotion que d’un règlement et n’est valable que sur les produits éligibles affichant un certain badge. C’est uniquement pour ces produits sur Newegg.

Black Friday Price Protection offre des remboursements automatiques. Il s’agit davantage d’une promotion que d’un règlement et n’est valable que sur les produits éligibles affichant un certain badge. C’est uniquement pour ces produits sur Newegg. B&H: Au cas par cas uniquement.

Au cas par cas uniquement. Amazon, Costco: Aucune politique de correspondance des prix.

Magasins de marques populaires:

Microsoft: Bien que Redmond n’offre généralement pas de correspondance de prix, c’est au cours de cette saison sur son propre magasin au moins: «Si vous trouvez que le Microsoft Store offre un meilleur prix sur un produit acheté sur le Microsoft Store entre maintenant et le 3 janvier 2021, nous rembourser la différence. »

Bien que Redmond n’offre généralement pas de correspondance de prix, c’est au cours de cette saison sur son propre magasin au moins: «Si vous trouvez que le Microsoft Store offre un meilleur prix sur un produit acheté sur le Microsoft Store entre maintenant et le 3 janvier 2021, nous rembourser la différence. » Pomme: Habituellement, Apple ne touche pas aux ventes spéciales comme une offre Black Friday. Cependant, Apple propose une correspondance de prix si vous avez déjà acheté un article et que vous le voyez moins cher ailleurs dans une fenêtre de 14 jours.

Habituellement, Apple ne touche pas aux ventes spéciales comme une offre Black Friday. Cependant, Apple propose une correspondance de prix si vous avez déjà acheté un article et que vous le voyez moins cher ailleurs dans une fenêtre de 14 jours. Google: Aucune politique de correspondance des prix.

Aucune politique de correspondance des prix. Dell: Politique de correspondance des prix qui ne s’applique pas du jour de Thanksgiving au Cyber ​​Monday.

Expédition et retours

Avec les fortes demandes attendues sur le commerce électronique et les achats en ligne, et les problèmes de dotation en personnel liés au COVID-19, express livraison peuvent faire face à des goulots d’étranglement. Peut-être n’appuyez pas votre nez contre le verre une fois que vous avez cliqué sur acheter dans ce panier cette année.

Politiques de retour sont un peu plus généreux à cette période de l’année. Voici les politiques d’expédition étendues des gros canons:

Amazone: Tout ce qui a été acheté entre maintenant et le 31 décembre peut être retourné jusqu’au 31 janvier.

Tout ce qui a été acheté entre maintenant et le 31 décembre peut être retourné jusqu’au 31 janvier. Pomme: Les produits achetés d’ici le 25 décembre peuvent être retournés jusqu’au 8 janvier.

Les produits achetés d’ici le 25 décembre peuvent être retournés jusqu’au 8 janvier. B&H: La plupart des articles peuvent être achetés d’ici le 1er janvier et peuvent être retournés jusqu’au 8 février.

La plupart des articles peuvent être achetés d’ici le 1er janvier et peuvent être retournés jusqu’au 8 février. Meilleur achat: Certains articles achetés entre maintenant et le 2 janvier peuvent être retournés jusqu’au 16 janvier.

Certains articles achetés entre maintenant et le 2 janvier peuvent être retournés jusqu’au 16 janvier. GameStop: Les articles non ouverts peuvent être retournés avant le 15 janvier.

Les articles non ouverts peuvent être retournés avant le 15 janvier. Newegg: Certains articles peuvent être retournés jusqu’au 31 janvier.

Certains articles peuvent être retournés jusqu’au 31 janvier. Walmart: Retours prolongés en fonction des fenêtres de retour normales – par exemple, achetez un article maintenant, si votre fenêtre de retour standard est de 14 jours, vous pouvez retourner jusqu’au 8 janvier 2021.

Offres du vendredi noir

Alors que la majorité des offres commencent à Thanksgiving, les offres du début de la semaine du Black Friday ou du Black Friday se déroulent souvent tôt et se déroulent assez durement.

Nous avons déjà vu les écouteurs Sony WH-1000XM4 très populaires, qui se vendent généralement à 349 $, tomber à 278 $ dans la période précédant le Black Friday.

Si vous voyez maintenant un accord sur quelque chose que vous voulez, vous pouvez éviter la précipitation, vous détendre et garder l’œil ouvert pour autre chose. C’est toujours tentant de tenir bon…

Nos offres préférées jusqu’à présent:

L’opposition de OnePlus s’aggrave – par Igor Bonifacic, 22 novembre 2020.

Mon avis sur cet avis: ce qui a rendu OnePlus génial, c’est sa simplicité dans son approche phare. Avec beaucoup de changements au sein de la nouvelle ligne Nord, ce n’est pas que OnePlus est dans un état, ni qu’il ne peut pas ajouter de nouvelles lignes de produits et opter pour des téléphones de valeur. C’est que l’ADN de l’entreprise a changé, comme lorsqu’elle a poussé l’application d’achat d’Amazon sur les appareils. Aie. Cela va à l’encontre de la confiance des utilisateurs de base établie dans l’entreprise.

À venir cette semaine:

Lancement de Xiaomi Redmi Note 9 (26 novembre).

Vendredi noir (27 novembre).

Cyber ​​Monday (30 novembre).

