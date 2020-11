The Weekly Authority: La vitesse des choses, le prochain Snapdragon la semaine prochaine, et plus

Bienvenue à nouveau dans The Weekly Authority, la série Android Authority qui récapitule les principales actualités Android et technologiques de la semaine et ce que tout cela signifie, plus une plongée plus approfondie chaque semaine dans ce qui se passe et ce qui compte. Tristan Rayner au volant, et je parle de vitesse plus tard. Mais d’abord…

La section Offres saute au sommet de cette semaine parce que, eh bien, nous savons tous dans quelle saison nous sommes en ce moment!

J’ai brossé une liste restreinte de certaines des meilleures offres que je pense que vous ne devriez pas manquer. Presque toutes les offres sur un gadget utile se trouvent également dans ce hub d’offres Black Friday / Cyber ​​Monday.

Oh, et au cas où vous seriez curieux, The Wirecutter a noté que ce Black Friday, nous voyons des réductions plus importantes que d’habitude sur les téléviseurs haut de gamme, y compris la gamme leader de téléviseurs LG OLED. Bonne chance de mettre à niveau si vous envisagez une PS5 ou une Xbox Series X / S!

Une semaine plus calme pour les actualités technologiques, car nous sommes nombreux à prendre du temps bien mérité pour se détendre, manger et faire de bonnes affaires. Commençons par l’événement le plus étrange:

Microsoft pourrait apporter des applications Android à Windows 10 en 2021 (Autorité Android) avec une fuite d’informations pointant vers un nouveau système appelé «Project Latte», qui peut permettre aux développeurs de porter leurs applications Android directement sur le Microsoft Store avec peu ou pas de mises à jour de code. La plupart des applications Android nécessiteraient toujours une connexion aux services Google Play pour en faire vraiment quelque chose, de sorte que l’épine dorsale du logiciel devra être étroite. Cela améliorerait considérablement la prise en charge des applications sur Windows et réduirait principalement le besoin d’émuler les jeux.

Une panne majeure du serveur Amazon AWS a frappé les États-Unis et cela signifiait que les gens ne pouvaient pas utiliser leur Roombas ou leur sonnette (Gizmodo AU). Le livre de Cory Doctorow, Radicalized, en avait fait une petite nouvelle sur exactement ce sujet appelé Pain non autorisé (Ars Technica avec l’extrait du livre). Vaut le détour pour un rire / désespoir profond!

Redmi Note 9 Pro et Redmi Note 9 ont été annoncés à Thanksgiving alors que les options 5G du budget de Xiaomi ont augmenté un peu plus et avec un nouveau boîtier de caméra rond de type fenêtre à l’arrière. Ce sont des options budgétaires assez solides, mais Xiaomi nous a dit qu’elle n’avait «rien à partager» concernant la disponibilité mondiale pour le moment. (Autorité Android)

Pourquoi la PS5 surpasse-t-elle la «console la plus puissante du monde»? Les premières comparaisons de jeux montrent que la PS5 surpasse la Xbox Series X – cela pourrait être dû à un accès et à un contrôle d’optimisation précoce pour les développeurs tiers (Le bord).

Enfin, un gars a créé un script pour aider à lutter contre la fin du stockage illimité de Google Photos: «J’ai créé un script Python qui vous aide à exporter toutes les photos dans un seul grand dossier chronologique», ce qui vous fera gagner beaucoup de temps si vous devez changer. Remarquez que toutes les photos et vidéos déjà téléchargées bénéficient de droits acquis, donc ce n’est que si vous brûlez le pont. Discussion et plus sur r / android.

Des fuites ont également été détectées autour du nouveau matériel Surface:

Microsoft Surface Pro 8 et Surface Laptop 4 apparaissent dans des images ayant subi une fuite après avoir réussi ce qui a été signalé comme le processus de certification coréen. Il ne semble pas y avoir de changements de conception majeurs, mais attendez-vous à des processeurs Intel de 11e génération et des options AMD. Une partie de moi pense que ceux-ci ont un peu stagné, une autre partie de moi pense que ce sont toujours des options vraiment solides qui perfectionnent des détails mineurs (Le bord).

Une semaine plus lente pour les critiques ici à Autorité Android, alors rattrapez quelques critiques non-smartphone à mesure que la saison ralentit.

Examen de la Xbox Series S: Les bonnes choses viennent dans de petits emballages, mais pas de lecteur optique et un manque de 120FPS – par Ryan-Thomas Shaw.

Avis ViewSonic TD1655: Ces écrans tactiles portables sont plus beaux que jamais pour une productivité en déplacement – Par Eric Zeman.

Test de la cafetière intelligente Atomi: Hard pass – par Jimmy Westenberg.

Test du Raspberry Pi 400: L’ordinateur de démarrage idéal pour les jeunes apprenants en technologie, des langues aux gadgets matériels tels que les circuits, les moteurs pas à pas, etc. – par Gary Sims.

Caractéristiques et opinion

À en juger par les messages de Slack, l’équipe était catégorique en gardant un œil sur les offres pour nos lecteurs, mais il y avait au moins une bonne lecture:

Xiaomi est-il le nouveau Huawei – Là où la baisse de Huawei laisse un vide, Xiaomi semble augmenter les ventes et les clients – Par Hadlee Simons.

Autorité instantanée: pourquoi tout est plus rapide

Bill Gates est toujours l’une des personnes les plus riches du monde, mais Elon Musk l’a dépassé (jeu de mots) cette semaine pour devenir la deuxième personne la plus riche du monde.

Comment est-ce arrivé? Eh bien, 2020 est synonyme de vitesse sans précédent dans notre monde. Et Gates lui-même n’a pas exactement boule de cristal ces scénarios, mais il nous a donné une citation mémorable en 1996 sur la façon dont les choses changent à deux vitesses:

«Nous surestimons toujours le changement qui se produira dans les deux prochaines années et sous-estimons le changement qui se produira dans les dix prochaines. Ne vous laissez pas bercer par l’inaction. – Extrait du livre de Gates, «The Road Ahead».

Dans cet esprit, examinons comment les perturbations technologiques se nourrissent en ces temps sans précédent.

Richesse:

L’ascension d’Elon Musk pour devenir la deuxième personne la plus riche du monde est absolument remarquable: Musk a ajouté 100 milliards de dollars à sa richesse au cours des 11 derniers mois! Cela représente 250 millions de dollars par jour. Depuis que j’ai écrit sur Musk atteignant 128 milliards de dollars de richesse mardi cette semaine, le Bloomberg Billionaires Index indique qu’il a ajouté 14 milliards de dollars supplémentaires pour atteindre 142 milliards de dollars au total. Musk commence maintenant à se rapprocher de la richesse monumentale de Jeff Bezos à 187 milliards de dollars (son ex-femme est à ~ 60 milliards de dollars, soit dit en passant), en tant que personne la plus riche du monde.

Les milliardaires ne sont tout simplement pas rendus aussi rapides autant de fois, et le chiffre de plus de 100 milliards de dollars a été atteint pour la première fois par Bill Gates avant le crash de la dot com.

C’est là que ça devient un peu sauvage, en 2020.

Après la Grande Récession de 2008, les personnes les plus riches de la liste Forbes 400 ont mis trois ans à récupérer leurs pertes.

Dans la récession COVID-19 de 2020, la plupart des milliardaires viennent de s’enrichir après que les premières semaines de panique boursière liée au COVID se sont atténuées.

Depuis mars, les milliardaires américains ont ajouté 1 billion de dollars à leur richesse (NY Times).

Encore une fois, c’est même avec le krach boursier de 2020 qui a entraîné la chute la plus rapide du marché boursier mondial de l’histoire.

Il n’est peut-être pas surprenant de comprendre que la technologie perturbe les modèles existants et que les succès peuvent être plus rapides que jamais.

On ne comprend peut-être pas aussi bien qu’une fois le modèle établi rompu, les succès continuent à se produire. Regardons le streaming.

Diffusion:

Disney Plus a dépassé 60 millions d’abonnés en août, atteignant l’objectif de streaming sur cinq ans de Disney dans les huit mois suivant son lancement.

Netflix a atteint 60 millions d’abonnés en 2015, huit ans après sa transition vers un service de streaming en 2007.

Netflix lui-même est passé de la location de DVD après avoir été témoin de l’essor rapide de YouTube.

Tous les trois sont d’énormes succès, mais Disney Plus a atteint une vitesse élevée, faisant du stop sur le dos de ses rivaux.

Pourtant, c’est une question d’exécution: Apple TV Plus n’a pas eu le même succès, malgré les généreuses promotions gratuites d’Apple avec ses produits. Ne disons rien du désastre de Quibi.

Donc, une bonne nouvelle: les noms que nous voyons construire les plates-formes qui semblent enracinées et trop grandes pour être contestées peuvent être perturbés lorsqu’il s’agit de la meilleure exécution à ce jour.

TikTok a montré que malgré les vastes ombres d’Instagram et de Snapchat, la création d’une excellente application avec le meilleur moteur de recommandation de sa catégorie pour le contenu généré par les utilisateurs peut conduire à une popularité massive.

Attention, parfois c’est juste la bonne idée. Parmi nous, sortez des limites d’un jeu populaire discret sorti en 2018 jusqu’au succès de 2020 de 60 millions d’utilisateurs jouant au jeu chaque jour. Ce n’est en aucun cas le jeu parfait, mais il a concocté le bon mélange de fonctionnalités et de plaisir pour le streaming Twitch pour l’aider à décoller.

Miracles médicaux:

Alors que nous voyons trois vaccins viables contre le COVID-19 émerger à la fin de 2020, la course vers une ligne d’arrivée s’est déroulée plus rapidement que la plupart ne l’imaginaient. Le New York Times a montré en avril, dans un guide bien documenté mais légèrement pessimiste, qu’un calendrier réaliste prendrait des années. Au lieu de cela, nous avons trois candidats vaccins à haute efficacité d’ici la fin de 2020.

C’est un signe que lorsque l’humanité a les ressources pour surmonter les défis, ces changements peuvent se produire plus rapidement que jamais.

Matériel:

Et voici un dernier petit spectacle de vitesse en 2020, dans le monde physique où la progression est généralement plus lente. C’est un teaser avant la sortie de Speed ​​Test G pour PC / Mac, par opposition à Android et iPhone, de notre propre Gary Sims. Gary a effectué des tests préliminaires sur les Mac, y compris le tout nouveau MacBook Air M1.

Parce que ces données sont en avance sur la publication officielle des données de Gary, je vais juste donner un aperçu.

L’indice de référence montre que l’actuel MacBook Air M1 est au moins 10% plus rapide qu’un MacBook Pro 16 pouces entièrement spécifié acheté l’année dernière, équipé d’un processeur Intel i9 (i9-9980HK).

qu’un MacBook Pro 16 pouces entièrement spécifié acheté l’année dernière, équipé d’un processeur Intel i9 (i9-9980HK). Ou, une autre façon de le dire: environ 1 000 $ de dépenses d’achat contre 3 000 $.

Non pas que ce soit l’histoire complète du Mac M1 contre Intel MacBook Pro par tous les moyens. Mais le bond en termes de performances et d’efficacité énergétique est l’un des plus importants depuis des années. C’est peut-être plus lent que ce que nous voyons dans le monde du numérique, mais de grands progrès sont encore possibles, même dans le matériel. Peut-être que la loi de Wirth ne jouera pas dans le monde armé?

Qu’est-ce que tout cela veut dire?

La perturbation de la technologie dans nos vies a encore un long chemin à parcourir. Tout est plus rapide car la mobilité et le matériel sont assez bons pour réaliser une grande partie de ce que nous voulons et avons besoin.

Les trois milliards d’utilisateurs de smartphones dans le monde utilisent principalement deux grandes plates-formes technologiques, les informations sont illimitées et le jetfuel pour les idées en croissance est plus disponible que jamais.

Quand cela fonctionne, il ne faut pas longtemps pour passer de zéro à des milliards.

Calendrier technique

Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2020: attendez-vous à ce que le prochain produit phare Snapdragon soit annoncé cette semaine! En entendant un mot, la puce 8xx attendue ne suivra pas le régime de dénomination précédent, mais nous le saurons la semaine prochaine à coup sûr.

Tweets techniques de la semaine

